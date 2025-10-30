Визит в офисы Трансстройбанка стал быстрее и комфортнее благодаря ИИ Smart Engines

Клиенты Трансстройбанка смогут мгновенно получать обслуживание в отделениях благодаря технологиям искусственного интеллекта Smart Engines. Теперь идентификация клиента для открытия счета, оформления карты, доступа к вкладу или аренды ячейки занимает считанные секунды. ИИ Smart Engines безошибочно распознает печатные и рукописные паспортные данные, без необходимости их ручного ввода. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Благодаря внедрению технологии Трансстройбанк получил возможность моментально идентифицировать клиентов в своих отделениях. Система Smart Engines самостоятельно распознает печатные и рукописные данные паспорта России – нужная информация извлекается автоматически, а клиент получает доступ к услугам банка в разы быстрее.

Интеграция решения Smart Engines не только сделала обслуживание быстрым, но и устранила вероятность ошибок ручного ввода клиентских данных. Важной особенностью новой системы является то, что она работает строго внутри банковского контура Трансстройбанка, без передачи в облачные сервисы. Данный подход исключает риски утечек при распознавании паспортов, защищает персональные данные и обеспечивает полное соответствие законодательству.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относятся к классу искусственного интеллекта.

Таким образом, искусственный интеллект Smart Engines помогает задавать новые стандарты скорости и безопасности банковского обслуживания. Технология позволила полностью автоматизировать ввод данных для идентификации клиентов Трансстройбанка, исключив ошибки.