CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Визит в офисы Трансстройбанка стал быстрее и комфортнее благодаря ИИ Smart Engines

Клиенты Трансстройбанка смогут мгновенно получать обслуживание в отделениях благодаря технологиям искусственного интеллекта Smart Engines. Теперь идентификация клиента для открытия счета, оформления карты, доступа к вкладу или аренды ячейки занимает считанные секунды. ИИ Smart Engines безошибочно распознает печатные и рукописные паспортные данные, без необходимости их ручного ввода. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Благодаря внедрению технологии Трансстройбанк получил возможность моментально идентифицировать клиентов в своих отделениях. Система Smart Engines самостоятельно распознает печатные и рукописные данные паспорта России – нужная информация извлекается автоматически, а клиент получает доступ к услугам банка в разы быстрее.

Интеграция решения Smart Engines не только сделала обслуживание быстрым, но и устранила вероятность ошибок ручного ввода клиентских данных. Важной особенностью новой системы является то, что она работает строго внутри банковского контура Трансстройбанка, без передачи в облачные сервисы. Данный подход исключает риски утечек при распознавании паспортов, защищает персональные данные и обеспечивает полное соответствие законодательству.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относятся к классу искусственного интеллекта.

Таким образом, искусственный интеллект Smart Engines помогает задавать новые стандарты скорости и безопасности банковского обслуживания. Технология позволила полностью автоматизировать ввод данных для идентификации клиентов Трансстройбанка, исключив ошибки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Эксперты обсудят работу с большими данными на конференции Data Sapience Data Day

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/