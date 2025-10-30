Сбербанк создает новый блок для развития генеративного ИИ

Сбербанк объявил о создании нового блока «Развитие генеративного ИИ». Его задача — разработка технологической основы Сбербанка фундаментальных моделей генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Создание блока — логичный шаг в развитии компании, которая формирует архитектуру генеративного ИИ в России. Сбербанк последовательно развивает собственную полнофункциональную LLM, обеспечивая конкурентоспособность отечественных технологий на мировом рынке. Выделение этого направления в отдельный блок подчеркивает его приоритетное значение — и для Сбербанка, и для десятков миллионов клиентов, которые уже используют ИИ-решения экосистемы в повседневной жизни.

Блок «Развитие генеративного ИИ» возглавит Антон Фролов. Антон имеет более 10 лет опыта в создании и масштабировании высокотехнологичных продуктов. В «Яндексе» он развивал «Яндекс Переводчик» и «Поиск», а затем присоединился к команде «Дзена», где за три года прошел путь от СТО до СЕО. После продажи «Дзена» группе VK в 2022 г. Антон возглавил направление ИИ и рекомендательных сервисов, а в 2025 г. был назначен директором по технологиям (СТО) холдинга VK, где отвечал за разработку и реализацию технологической стратегии, развитие искусственного интеллекта, облачной платформы, рекламных, поисковых и рекомендательных технологий, а также инфраструктуру дата-центров. В Сбербанке Антон сосредоточится на развитии платформ и моделей — технологической основе генеративного ИИ.

Блок «Технологическое развитие» под руководством старшего вице-президента Андрея Белевцева сфокусируется на прикладном внедрении технологий — в трансформации группы Сбербанка на основе генеративного ИИ, а также развитии ИИ-продуктов для внешних клиентов и проектах Physical AI.

Команда Андрея за последний год создала ряд инновационных решений, которые уже меняют пользовательский опыт: семейство моделей GigaChat, Kandinsky — аудитория которых достигла уже 15 млн человек ежемесячно, умные устройства Sber, ассистент разработчика GigaCode, а также занималась внедрением генеративного ИИ в сервисы Сбербанка и компаний партнеров.

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка: «Темп технологической трансформации — критичный фактор успеха нашей стратегии. Важно развивать фундаментальные технологии и незамедлительно применять их на практике. Приветствую Антона в команде Сбера. Уверен, что вместе с Андреем и его коллегами мы выходим на новый этап, где генеративный искусственный интеллект станет нашим соратником и позволит радикально улучшить опыт клиентов».

Создание блока «Развитие генеративного ИИ» — новый шаг к технологическому суверенитету России. Сбербанк развивает собственную платформу генеративного ИИ, построенную на российской инфраструктуре и с учетом национальных приоритетов в области безопасности и открытости технологий.