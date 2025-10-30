Платформа «МТС Линк» интегрирована с HR-системой Neon HRM

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» была интегрирована с системой для HR-автоматизации Neon HRM. Решение упростило организацию корпоративного обучения внутри компаний.

Интеграция создала единое рабочее пространство для HR-специалистов и сотрудников: все процессы — от планирования вебинара до просмотра записи — теперь проходят в системе Neon HRM. Это избавляет от необходимости переключаться между платформами и делает обучение частью привычного цифрового контура компании. Пользователи Neon HRM могут планировать и проводить онлайн-занятия на базе «МТС Линк» внутри модуля «Обучение». Система автоматически создает ссылки на вебинары, открывает доступ участникам за 10 минут до начала и запускает запись, которая после обработки сохраняется в личном кабинете сотрудника.

В планах разработчиков — расширение интеграции за счет добавления инструментов «МТС Линк» на базе искусственного интеллекта. В систему будут встроены функции саммаризации и автоматической транскрибации вебинаров. Пользователи смогут в личном кабинете выгружать текстовые расшифровки и краткие конспекты прошедших онлайн-занятий.

«Качественный UX/UI и понятный пользовательский путь — обязательное требование к современным цифровым сервисам, и инструменты по управлению персоналом — не исключение. Чем меньше кликов нужно совершить, чтобы решить задачу в HRM-системе, тем комфортнее будет использование и для HR, и для руководителей, и для сотрудников. А так как автоматизация обучения и развития персонала — приоритет для российских HR номер один, согласно нашему недавнему исследованию, то новая интеграция с «МТС Линк» в модуле «Обучение» — более чем актуальное добавление в Neon HRM», — сказала Марта Леман, директор по разработке и развитию Neon HRM.

«Переключение между сервисами всегда замедляет работу и отвлекает от основных задач. В корпоративном обучении это критично: сотрудники совмещают вебинары с текущими задачами, и формат должен быть максимально простым и ненавязчивым. От удобства напрямую зависит вовлеченность и качество усвоения материала. Мы стремимся к тому, чтобы продукты «МТС Линк» органично встраивались в экосистему клиента и поддерживали его внутренние процессы без необходимости выходить за ее пределы. Интеграции с корпоративными системами, такими как Neon HRM, делают обучение прозрачнее и эффективнее — как для HR-специалистов, так и для сотрудников, создавая единое цифровое пространство для совместной работы», — отметил руководитель маркетинга бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Эльвина Шарафутдинова.