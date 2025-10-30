«Первый Бит» автоматизировала 500 рабочих мест компании «Домкор» с помощью «Бит. Строительство»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта по автоматизации 500 рабочих мест в группе компаний «Домкор», строительном холдинге из Республики Татарстан. В результате специалисты внедрили современную цифровую платформу управления строительными, финансовыми и административными процессами.

На момент старта проекта ИТ-ландшафт «Домкора» представлял собой сложную экосистему из разрозненных учетных систем, что затрудняло консолидацию данных, управление проектами и реализацию единых стандартов отчетности.

В ходе внедрения команда челябинского офиса «Первого Бита» реализовала объединение учета на единой базе решения «1С:Бухгалтерия Kорп», дополненной отраслевыми модулями для комплексного учета по объектам, раздельного начисления НДС и поддержки эскроу-счетов.

В ходе выполнения работ специалисты «Первого Бита» автоматизировали ключевые процессы компании. В работу строительной компании были внедрены решения «Бит.Строительство» и «Бит.Финанс» – это обеспечило группе прозрачность бюджета (БДДС/БДР), а также автоматический расчет план-фактных показателей, контроль лимитов заявок по БДР и эффективное согласование договоров.

Сквозная интеграция с amoCRM и Profitbase позволила полностью автоматизировать сбор и обработку информации о сделках, объектных площадях и ценах. Выгрузка актуальных данных на сайт обеспечила клиентам полный онлайн-доступ к текущим предложениям ГК «Домкор».

«Нашими специалистами был разработан новый механизм автоматического формирования пакета документов по продажам и аренде, что сократило время обслуживания клиентов с нескольких часов до минут, минимизировав человеческий фактор. Бухгалтерия избавилась от рутинных расчетов — все начисления и отчеты формируются автоматически и соответствуют последним регламентам», – отметил руководитель проектов ERP-решений Антон Замерчук, представитель челябинского офиса «Первого Бита».

Проект позволил не только централизовать управление учетными и производственными процессами, но и существенно повысить точность, прозрачность и скорость работы всех подразделений холдинга, включая проектный центр и строительные площадки.

«Реализация такого масштабного проекта не только повысила эффективность операционного управления и бюджетирования в “Домкоре”, но и позволила выстроить единую цифровую платформу для дальнейшего развития бизнеса», — отметили в ГК «Домкор».

Сопровождение информационных систем холдинга осуществляется челябинским офисом компании «Первый Бит»: ежемесячно обновляются платформы и типовые конфигурации, выполняются диагностика и резервное копирование баз.