OpenYard запустила объектное хранилище Vortex Object

Компания OpenYard представила объектное хранилище OpenYard Vortex Object – российское решения для масштабируемого и отказоустойчивого хранения неструктурированных данных. Новая система совместима с Amazon S3 API и предназначена для использования в облачных, on-premise- и гибридных средах.

Vortex Object обеспечивает хранение данных в объектной модели – каждый файл представлен как объект с уникальным идентификатором и метаданными. Такая архитектура позволяет масштабировать хранилище от терабайтов до эксабайтов, поддерживая высокую доступность и гибкость при работе с любыми объектами – документами, резервными копиями, мультимедиа, логами, AI/ML-данными и архивами.

Решение поставляется в виде готовой программно-аппаратной платформы, полностью разработанной и собранной в России. Аппаратная основа OpenYard – серверное оборудование RS201I-68R на базе процессоров Intel 3 поколения – внесена в реестр Минпромторга РФ.

OpenYard Vortex Object максимально совместим с Amazon S3 API и обеспечивает масштабируемое хранение данных – от четырех узлов до десятков стоек. Решение поддерживает геораспределенное хранение с возможностью гибкой настройки политик хранения на уровне теннантов и бакетов, а также интеграцию с протоколом SAML для реализации единой аутентификации (SSO). Управление системой осуществляется через интерфейс UI и CLI-инструменты, а мониторинг и сбор метрик в реальном времени выполняются с помощью Prometheus и Grafana.

«Релиз Vortex Object – это важный шаг для OpenYard. Мы выходим на новый для нас рынок систем хранения данных, формируя портфель продуктов, способный закрывать все потребности заказчиков. Open Yard двигается от модели производителя серверного оборудования к модели поставщика конечных решений. VortexObject сочетает надежность, масштабируемость, отказоустойчивость и производительность, востребованные в государственном секторе, больших корпорациях и сервис-провайдерах», – отметил Станислав Палашкевич, директор по продуктам СХД OpenYard.

