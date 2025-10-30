CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На заводе «Рикор» заработали роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов

ГК «Рикор» объявила о запуске на своём заводе в Арзамасе первых в России роботизированных линий тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов для ноутбуков и серверов. Строительство этих комплексов продлилось более 2 лет, они гарантируют высокое качество выпускаемой техники, снижают зависимость от импортных компонентов и ускоряют поставки заказчикам.

Автоматизированная линия тестирования ноутбуков «Рикор» аналогична используемым ведущими мировыми вендорами и позволяет компании проверять каждый сходящий с конвейера ПК. Все этапы выполняются роботами, с максимальной точностью и с исключением человеческих рисков. Линия обеспечивает проверку до 240 устройств в час и тестирует сенсорную панель, клавиатуру, дисплей, динамики, микрофоны, камеру, вентилятор, функцию блокировки по отпечатку пальца и другие ключевые узлы и функции устройства. В конце линии ноутбуки «Рикор» подвергаются 8-часовому роботизированному нагрузочному тестированию с помощью специализированных программ, в ходе которого проверяется максимальная производительность, нагрев, стабильность системы. Таким образом, заказчикам уходят устройства гарантированно высокого качества, проверенные роботами по всем ключевым параметрам.

Также на заводе «Рикор» запущены первые в России роботизированные линии производства металлических корпусов ноутбуков и серверов мощностью до 200 изделий в час. Новый штамповочный цех состоит из четырёх линий, каждая из которых оснащена пятью автоматизированными прессами и двадцатью одним роботом-манипулятором. Дополнительно установлены две автоматизированные линии вырубки корпусов. Производственный процесс включает штамповку, фрезеровку, полировку, пескоструйную обработку, анодирование и контроль геометрии и качества поверхности.

Собственное производство корпусов снижает себестоимость этих деталей по сравнению с заказом из-за рубежа на 25% и сокращает производственный цикл на срок до 2 месяцев. Теперь заказчики «Рикор» в части корпусирования не зависят от графиков международной логистики, таможенных процедур и ограничений морских перевозок. Также новая линия дает гибкость в формировании производственных партий: больше не требуется заказывать продукцию крупными объёмами, «заточенными» под вместимость транспортных контейнеров — теперь корпуса можно изготавливать в точном соответствии с потребностями.

«Строительство этих линий, не имеющих аналогов в России, потребовало серьёзных инвестиций и нескольких лет работы, но результат стоит того. Теперь наши заказчики могут быть уверены, что получают продукцию максимально высокого качества, в которой исключена возможность брака. Роботы проверяют каждый ноутбук, корпуса изготовляются с микронной точностью, при этом себестоимость производства падает, а поставки заказчикам выполняются в максимально сжатые сроки и партиями любого объёма», — отметил Борис Иванов, вице-президент ГК «Рикор».

