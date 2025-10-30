CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Lamacon помогла «Боржоми» оптимизировать цепи поставок с экономическим эффектом свыше 500 млн рублей в год

Компания Lamacon завершила масштабный проект для лидера рынка бутилированной воды – IDS Borjomi Россия. Консультанты разработали стратегическую и тактическую модели цепи поставок, построили дорожную карту развития инфраструктуры и нашли оптимальный баланс между собственными и контрактными производственными мощностями. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Borjomi столкнулась с тем, что доля продукции, производимой на более дорогих контрактных площадках, была высокой, а собственных мощностей производства могло стать недостаточно для выполнения плана продаж уже в ближайшие годы. Необходимо было определить баланс между развитием складской и производственной инфраструктуры с учетом возможности использования контрактного производства в условиях ограничений инвестиционной программы. Кроме того, требовалось оптимально распределить товарные запасы между складами для прохождения высокого сезона.

Команда Lamacon предложила решить эти задачи с помощью проектирования математического двойника цепи поставок, который мог бы учитывать инвестиционные ограничения, сезонность, возможности контрактного производства и потребности в запасах, а также гибко моделировать различные сценарии «что, если?». Всего в рамках проекта было построено две модели - для стратегического и тактического планирования.

На стратегическом уровне консультанты определили целевую конфигурацию производственной и складской сети до 2030 г. и разработали дорожную карту ее развития. Также рассчитали и оптимальное распределение производства готовой продукции на линиях собственных объектов и контрактных производств. Потенциальный экономический эффект от предложенных решений превысил 500 млн руб. в год.

На тактическом уровне команда Borjomi получила инструмент планирования загрузки производственных линий, уровня запасов и конфигурации потоков готовой продукции. За счет сокращения контрактного производства и оптимального распределения уровня запасов потенциальная экономия удельных затрат на производство составила 13%, складских затрат – 9%. Кроме того, срок расчета сценариев сократился в четыре раза по сравнению с прежним инструментом планирования.

«Сейчас одной из задач компании является выстраивание системного процесса планирования по единой методологии. Получив инструмент, который позволяет видеть последствия каждого сценария, мы, в том числе при поддержке коллег из Lamacon, развиваем собственный центр экспертизы. Чтобы модель работала на компанию в долгосрочной перспективе, мы встраиваем ее в процессы, делаем регламенты подготовки данных для задействованных подразделений. В ближайшей перспективе – настроить связку процессов планирования на всех уровнях и сделать его сквозным», – сказала Елена Теплышова, руководитель службы планирования департамента управления цепями поставок IDS Borjomi Россия.

«Проект с Borjomi стал одним из примеров комплексного внедрения математического моделирования в управление логистикой. Мы одновременно разработали стратегическую и тактическую модели и заложили основу для масштабируемого планирования. Когда инструмент внедряется системно, его ценность для бизнеса кратно возрастает. Экономические эффекты в виде удельной экономии 13% производственных затрат это демонстрируют», – сказал генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

