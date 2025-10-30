CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения
|

ITGlobal.Com и Grandbazar объединяют усилия для оптимизации внедрения программ лояльности

Подзразделения корпорации ITG — ITGlobal.Com (направление системной интеграции) и Grandbazar (платформа корпоративной и клиентской лояльности) — объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря этому клиенты ITGlobal.Com смогут получить программы лояльности, их бесшовную интеграцию с другими корпоративными системами и адаптацию под индивидуальные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.Com.

Выбор платформы для программы лояльности часто сопровождается сложной задачей ее интеграции с существующими CRM, ERP-системами и кассовым ПО. Такие проекты нередко оказываются дорогостоящими и рискованными для компаний. Партнерство ITGlobal.Com и Grandbazar устраняет этот барьер, предлагая клиентам комплексное решение «под ключ». Оно включает готовую к работе платформу геймификации, интуитивно понятный конструктор программ вовлечения и экспертную поддержку по внедрению и настройке.

«Современный бизнес понимает, что удержание клиентов требует эмоциональной связи и игровых механик, а не только ценовых уступок. Наше партнерство позволяет компаниям внедрять такие передовые инструменты, минимизируя нагрузку на внутренние ИТ-ресурсы. ITGlobal.Com берет на себя всю техническую сложность интеграции, позволяя бизнесу сосредоточиться на стратегии взаимодействия с клиентами», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.Com, корпорация ITG.

Эта возможность реализуется благодаря структуре корпорации ITGlobal.Com имеет прямой доступ к разработчикам Grandbazar, что обеспечивает быструю адаптацию платформы под нестандартные запросы клиентов и полную совместимость с корпоративными системами.

«Наша платформа представляет собой конструктор, с помощью которого компании создают собственную программу лояльности адаптированную под их нужды. Для нас было важно найти сотрудничество, способное раскрыть весь потенциал продукта для крупных клиентов. Опыт ITGlobal.Com во внедрении сложных ИТ-решений делает компанию подходящим партнером: заказчики могут рассчитывать не только на инструмент, но и на сопровождение его реализации и поддержки», — сказал Михаил Богданов, владелец продукта Grandbazar, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Эксперты обсудят работу с большими данными на конференции Data Sapience Data Day

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/