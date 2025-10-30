Axiom JDK выпустила Axiom Spring для безопасной разработки и поддержки отечественных микросервисов

Компания Axiom JDK выпустила новый продукт Axiom Spring. Современная платформа позволит безопасно создавать и эксплуатировать корпоративные приложения на базе Spring, самой популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в версиях Spring Framework и Spring Boot, которые более не поддерживаются сообществом.

Для российского бизнеса это событие имеет стратегическое значение. Spring наравне с Java служит ключевой технологической платформой для современной разработки. На ней построены финтех-системы, телеком-сервисы, ритейл и государственные системы. По данным исследования TechRadar Java 2025, проведенного JUG Ru Group в России, около 90% компаний в России используют фреймворк Spring для создания веб-приложений, а треть из них — версии Spring Boot 2.x.

До недавнего времени организации могли полагаться на долгосрочную поддержку Spring силами сообщества. Однако ее современный поставщик Broadcom (ранее VMware) сократил срок открытой поддержки Spring Framework и Spring Boot до одного года и перевел долгосрочное LTS-сопровождение (Long Term Support) на коммерческую модель. Теперь релизы, выходящие каждые полгода, вынуждают к частым миграциям, что крайне трудоемко для критически важных систем на Spring. А зарубежные санкции практически лишают российские компании доступа к обновлениям безопасности, что напрямую влияет на соответствие требованиям регуляторов и устойчивость бизнес-процессов в КИИ и ГИС. Прекращение в 2026 г. поддержки всех версий Spring Framework 6.х, которыми пользуются более половины отечественных разработчиков, еще более обострит проблему.

Новый продукт Axiom Spring разработан, чтобы устранить эти риски. Он предоставляет безопасную и регулярно обновляемую платформу для корпоративной Java-разработки и эксплуатации интернет-приложений и микросервисов с сохранением всех преимуществ популярной экосистемы Spring. Продукт включает LTS-версии Spring Boot, начиная с версии 2.7, а также библиотеки из семейства Spring с закрытыми уязвимостями, которые Spring Boot требует для работы. Фреймворк поставляется вместе Axiom JDK Pro, промышленной Java-платформой с повышенной безопасностью и производительностью, и Libercat Embedded, серверным компонентом, заменяющим Tomcat в Spring приложениях. Axiom Spring собирается согласно промышленному процессу РБПО по ГОСТ Р 56939-2024. Все библиотеки проходят строгий аудит, что исключает наличие «закладок» и недокументированных возможностей.

Axiom Spring поможет снизить операционные и инфраструктурные издержки. Благодаря новой платформе бизнес получит контроль над жизненным циклом своих систем без зависимости от зарубежных поставщиков и внешних факторов. Отечественные компании смогут переходить на новые версии Spring и Spring Boot в удобный момент, а не каждые полгода, соответствовать требованиям регуляторов по защите критической инфраструктуры, включая ГОСТ и сроки импортозамещения, и при этом сохранять привычный стек технологий и CI/CD-процессы.

«Мы стараемся формировать технологические стандарты и предвосхищать ожидания клиентов. Сегодня Spring — это основа большинства корпоративных систем базе Java в стране, и прекращение открытой поддержки самого популярного фреймворка может поставить под угрозу устойчивость целых отраслей. Мы провели исследование и оценили, насколько остро рынок нуждается в безопасной отечественной альтернативе. Поэтому мы расширяем экосистему продуктов Axiom JDK и инвестировали наш опыт промышленной разработки в обеспечение долгосрочной поддержки Spring, чтобы дать отечественному бизнесу гарантию высокой надежности производственного Java-конвейера и соответствия высоким стандартам производительности и безопасности при эксплуатации критически важных систем», – отметил Илья Сазонов, директор по продуктам Axiom JDK, направления Spring и OpenIDE.

Axiom Spring ориентирован на крупные и средние предприятия, использующие Spring в разработке корпоративных Java-приложений, и будет также востребован клиентами Axiom JDK Pro и Libercat EE, которые хотели бы получить аналогичное решение для экосистемы Spring. Разработчикам в Axiom Spring понравится конструктор проектов для устаревших версий Spring Boot, средства мониторинга и анализа производительности, а также оптимизации, повышающие эффективность работы приложений.

Axiom Spring — это первый отечественный Java-фреймворк, предоставляющий LTS-версии экосистемы Spring с устраненными уязвимостями. Продукт включен в реестр российского ПО. Он объединяет безопасность, технологическую независимость и предсказуемость жизненного цикла — качества, которые сегодня определяют устойчивость бизнеса в сфере корпоративных ИТ.

Spring Framework — это самый распространённый фреймворк для создания корпоративных Java-приложений, ставший индустриальным стандартом в архитектуре бизнес-систем. Он обеспечивает фундаментальные механизмы инверсии управления, внедрения зависимостей и модульной организации кода, на которых строится большинство корпоративных платформ и сервисов в мире и в России.

Spring Boot — это платформа на базе Spring для быстрой разработки и развертывания готовых сервисов на Java. Благодаря автонастройке, встроенным веб-серверам и минимальной конфигурации Spring Boot стал основой для создания микросервисных систем, интернет-банков и облачных сервисов, обеспечивая сокращение сроков вывода продуктов на рынок и высокую предсказуемость сопровождения.