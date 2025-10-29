В таежных селах Приамурья 4G стал надежнее

Жители двух сел Амурской области — Джалинда Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района — получили улучшенное качество мобильной связи и расширенный доступ к цифровым сервисам. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в поселениях. Это позволило расширить LTE-покрытие и обеспечить стабильно высокую скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что одновременно увеличивает дальность распространения сигнала и повышает скорость мобильного интернета. Благодаря модернизации, уверенный прием LTE теперь доступен не только на сельских улицах, но и в помещениях.

В Джалинде, расположенной на берегу реки Амур, проживает более 1 тыс. человек. После обновления сети в зону устойчивого покрытия попали школа, дом культуры и жилые дома. Соловьевск считается колыбелью золотодобычи в Приамурье, население здесь около 3 тыс. человек. На приисках также работают вахтовики, поэтому улучшение связи особенно важно как для работы предприятий, так и для повседневной жизни.

«Для нас важно, чтобы даже в самых удаленных уголках Амурской области люди могли оставаться на связи — учиться, работать, общаться с близкими и получать доступ к цифровым сервисам. Джалинда и Соловьевск — яркие примеры того, как современные телеком-решения делают комфортнее жизнь в таежных поселениях», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Стабильная и качественная связь — это основа для устойчивого развития малых территорий. Когда в селах имеется хороший интернет, это не просто удобство — это реальная возможность для местных жителей учиться, лечиться, работать. Для северных и труднодоступных районов, как Сковородинский и Тындинский, это особенно важно: здесь связь — одно из важных условий для будущего этих поселений. Такие шаги делают жизнь в глубинке привлекательной для молодежи и новых семей», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.