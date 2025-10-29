CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Polymedia и «Клевер Соех» заключили стратегическое партнерство для развития образовательных технологий в России

Аккредитованная и системообразующая ИТ-компания Polymedia, системный интегратор и дистрибьютор, и отечественный разработчик образовательных квадрокоптеров «Клевер Соех» объявили о заключении стратегического соглашения. Polymedia становится официальным дистрибьютором наборов «Клевер», предназначенных для изучения робототехники, программирования и беспилотных технологий. Об этом CNews сообщили представители Polymedia.

Партнерство объединяет экспертизу Polymedia в области цифровой интеграции и инженерно-производственные компетенции «Клевер Соех». Цель — сделать современные инструменты инженерной подготовки и профориентации доступными для школ, колледжей, вузов и центров дополнительного образования по всей России.

За последние семь лет продуктовая линейка «Клевер» стала платформой для изучения беспилотных авиационных систем (БАС), интегрировавшись в образовательные программы и соревнования федерального уровня. Это позволило подготовить сотни операторов БВС, инженеров, программистов и спортсменов.

«Мы видим растущий интерес образовательных учреждений к современным инженерным практикам. Партнерство с “Клевер Соех” позволит сделать технологии будущего доступными и применимыми уже в школьных классах», — сказали представители Polymedia.

Серия «Клевер» на сегодняшний день включает четыре набора — «Клевер.Код», «Клевер.Про», «Клевер.Рейс» и «Клевер.Рой», охватывающих все уровни сложности. Каждый комплект развивает инженерное мышление и дает практические навыки работы с современными технологиями — от пайки и программирования до автономных полетов и дрон-шоу.

