CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила покрытие LTE в начале туристического маршрута по Полярному Уралу

МТС модернизировала сеть мобильной связи в городе Лабытнанги и поселке Харп, откуда стартуют туристические маршруты на Полярный Урал. В результате проведенных работ расширилось покрытие и емкость сети, а скорость интернета в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и обеспечили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе Лабытнанги в районе улиц Бованенко, Автострадная, Гагарина и микрорайоне Обской вдоль Ханмейского шоссе. В ближайшем крупном поселке Харп существенно улучшилось качество связи в квартале Молодежный, откуда сигнал достает до горной реки Собь, где туристы любят сплавляться и рыбачить.

Расширение покрытия в двух арктических локациях повысит уровень безопасности гостей во время туристических поездок, позволит использовать интернет для развития рекреационной инфраструктуры, делиться впечатлениями от посещения природных достопримечательностей. К примеру, через Лабытнанги и Харп пролегает этнотур к стойбищу оленеводов, который позволяет путешественникам познакомиться с бытом и обычаями кочевого народа Севера, оценить национальную кухню, покататься на оленьих упряжках. Также здесь проходит туристический маршрут к природному парку «Ингилор», где можно увидеть жемчужину Полярного Урала – Ледник романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из, Нефритовую долину и ровесников мамонтов – овцебыков на Кордоне Морозова.

«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в Заполярье – удивительный край с северной природой, уникальными историческими и культурными памятниками. Пристальное внимание уделяем локациям с высоким туристическим трафиком. Нам важно, чтобы путешественники, которые приезжают со всех уголков страны на Крайний Север, несмотря на суровый арктический климат, могли чувствовать себя комфортно и оставаться на связи в любой ситуации», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/