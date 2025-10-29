CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил LTE-сеть в забайкальском поселке Карповка

С комфортом пользоваться цифровыми сервисами и звонить без помех теперь могут жители Карповки Забайкальского края. «МегаФон» запустил новую базовую станцию, в результате чего сотовая связь в селе стала более стабильной, а интернет быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование работает по современным стандартам и поддерживает технологии 4G. Его установили с учетом рельефа и особенностей застройки, что позволяет обеспечить уверенный сигнал не только в Карповке, но и на близлежащих территориях: в местных садоводствах, строящемся рядом коттеджном поселке и лечебно-оздоровительном центре.

После завершения работ абоненты «МегаФона» могут звонить по телефону без перебоев и на комфортных скоростях до 70 Мбит/с пользоваться любыми цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, листать соцсети, смотреть видео, получать государственные услуги, скачивать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета.

Помимо местных жителей, онлайн-данные активно «генерят» отдыхающие в оздоровительном центре, расположенного в соседней Верхней Карповки. Быстрый интернет позволит абонентам всегда быть на связи с родными и близкими, находясь вдалеке от дома.

«Мы видим, как меняется инфраструктура региона, появляются новые качественные жилые районы, развивается медицинская база, растет потребление интернет-трафика. Поэтому важно обеспечить стабильную телеком-сеть там, где она становится основой комфортной и безопасной жизни», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/