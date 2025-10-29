CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал интернет в Лианозовском парке

Посетителям Лианозовского парка и жителям окрестного северного района Москвы стал доступен стабильный и быстрый мобильный интернет. Это стало возможным благодаря строительству новых базовых станций и обновлению уже существующих. Теперь во время прогулок можно слушать музыку, смотреть видео и общаться в мессенджерах на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизированные и новые базовые станции обеспечивают покрытие не только парка, но и близлежащих жилых комплексов, образовательных и медицинских учреждений. В ходе обновления инженеры оператора внедрили высокочастотный диапазон LTE-2600, позволяющий передавать большие объемы данных в зонах с высоким скоплением пользователей.

Высокие скорости теперь доступны на прогулочных аллеях, аттракционах и лодочной станции в самом парке. Кроме того, базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2, обеспечивающую передачу сигнала сразу по двум каналам, и VoLTE, позволяющую одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом с одного устройства.

«Мы модернизировали сеть в одном из самых густонаселенных районов столицы. Использование высокочастотных диапазонов позволило повысить емкость и ускорить обмен информацией. Мы делаем все для комфорта абонентов, которым важно иметь доступ к качественным сигналу и передаче данных, чтобы оставаться на связи с близкими и коллегами. Точечная настройка сети позволяет нам учитывать особенности застройки и распределения нагрузки в парке и на прилегающих территориях», — отметил Тимур Фахрутдинов, директор по развитию инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе.

История Лианозовского парка уходит корнями еще в XVI век: первые упоминания о местности относятся к 1585 г., когда на территории современного парка находилось село Алтуфьево. Парк был открыт в 1951 г., а в конце 1980-х здесь был открыт первый в Москве частный теннисный клуб. В 2012-2014 гг. здесь провели масштабную реконструкцию, создав современные прогулочные зоны. Сейчас парк — одна из важных площадок города, где проходят спортивные мероприятия, фестивали, выставки и концерты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/