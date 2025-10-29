«Корус Консалтинг» и ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве по внедрению K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и компания ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на развитие HRTech-решений для российского бизнеса. В рамках сотрудничества ITConstruct войдет в экосистему поставщиков HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Решение позволит клиентам компании автоматизировать полный цикл управления персоналом – от подбора и адаптации до обучения, оценки и мотивации сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team HRM – это модульное all-in-one решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг». В состав платформы входят корпоративный портал, личный кабинет сотрудника, база знаний, модули адаптации, геймификации, обучения, оценки и развития, управления по целям и KPI и не только. Система работает в формате on-premise, включена в реестр российского программного обеспечения и совместима с «Ред ОС», Astra Linux и MariaDB.

Синергия экспертизы ITConstruct с возможностями гибкой HRM-платформы K-Team позволит создавать отраслевые решения для автоматизации HR-процессов. Партнерство расширит географию присутствия K-Team HRM на российском рынке и укрепит позиции отечественных решений в сегменте HRTech. Уже сегодня платформой пользуются более 100 тыс. сотрудников компаний из различных отраслей экономики.

«Сейчас рынок стал более зрелым – он требует не просто инструментов автоматизации, а целостных экосистем ИТ-решений. Партнерство с ITConstruct позволяет нам совместно разрабатывать отраслевые сценарии использования HRM-платформы, что особенно важно в условиях импортозамещения и необходимости быстрой цифровизации HR-функций», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Мы наблюдаем растущий спрос на интегрированные HR-решения, которые работают в едином контуре с CRM и системами управления бизнесом. K-Team HRM идеально соответствует этой потребности, позволяя нашим клиентам не просто автоматизировать процессы, а создавать персонализированную цифровую среду для развития корпоративной культуры и повышения эффективности сотрудников без длительных сроков внедрения», – сказал Роман Петров, руководитель группы компаний ITConstruct.