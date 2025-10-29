3data высадила 5 тыс. сосен, компенсировав углеродный след дата-центра «М8»

Сотрудники сети дата-центров 3data, а также клиенты и партнеры компании совместно с эко-проектом «Сохрани лес» в Рязанской область, в Национальном парке «Мещерский» посадили пять тыс. саженцев сосны обыкновенной — это более одного гектара нового леса. Инициатива поможет компенсировать углеродный след дата-центра «М8». Об этом CNews сообщили представители 3data.

Работа центра обработки данных требует больших энергетических ресурсов, а значит сопровождается выбросами CO2 при генерации энергии. Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, компания реализует долгосрочную программу лесовосстановления.

Подготовка проекта началась в начале 2025 г.: вместе с экологами «Сохрани лес» была проведена предварительная оценка углеродного следа от работы инфраструктуры, выбран и подготовлен участок к посадкам. Местом проведения акции стал Национальный парк «Мещерский», серьезно пострадавший в 2022 г. от лесных пожаров, уничтоживших около трех тыс. га леса. Это охраняемая территория, где естественное восстановление лесов затруднено, однако за саженцами активно ухаживают лесничие, что положительно влияет на их приживаемость.

По расчетам экологов, восстановление одного гектара леса компенсирует выбросы, эквивалентные работе 55 серверных стоек, что соответствует средней нагрузке дата-центра «М8».

В начале участники акции прошли инструктаж у лесничего, а процесс посадки проходил под присмотром опытных специалистов, чтобы лесовосстановление соответствовало всем необходимым стандартам. Сосна обыкновенная выбрана не случайно — это «аборигенная» порода для данного региона. Посаженный лес поможет возродить местную экосистему и обеспечит в будущем компенсацию 530 тыс. кг CO2. Также был определен состав и график агротехнических уходов за молодым лесом на ближайшие пять лет. Эти меры обеспечат высокий процент приживаемости саженцев.

«Для компании 3data важно не только развивать ИТ-инфраструктуру, но и осознанно подходить к вопросу её воздействия на окружающую среду. Мы ценим поддержку наших сотрудников, клиентов и партнёров, с помощью которой смогли внести реальный вклад в лесовосстановление. Это лишь первый шаг, в долгосрочной перспективе 3data планирует высадить около 140 гектаров леса», — сказал Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data.

Для 3data участие в данной инициативе – не разовое мероприятие, а часть стратегии устойчивого развития компании. В планах продолжить проводить оценку углеродного следа и ежегодно проводить новые посадки. Компания поддерживает проекты из собственных средств, без дополнительной нагрузки на клиентов, что делает заказчиков услуг ЦОД полноценными участниками экологических инициатив 3data.