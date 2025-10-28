CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

R-Vision и Deckhouse подтвердили совместимость R-Vision SIEM и Deckhouse Kubernetes Platform

Разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision и Deckhouse объявили о подтверждённой совместимости системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM и платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition. По итогам совместного тестирования был подписан сертификат совместимости, удостоверяющий корректную работу систем в едином технологическом контуре.

R-Vision SIEM — система, которая обеспечивает централизованное управление потоками событий безопасности со всех информационных систем, их анализ и корреляцию. Это один из ключевых компонентов системы информационной безопасности в организации, отвечающий за мониторинг инфраструктуры, своевременное выявление инцидентов и киберугроз, их расследование и реагирование.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — Kubernetes-платформа, сертифицированная ФСТЭК. Она подтверждает соответствие высоким требованиям к уровню доверия и безопасности при работе с контейнеризированными приложениями. DKP предоставляет возможность создавать и управлять идентичными кластерами в любой ИТ-инфраструктуре — от публичных и частных облаков до bare-metal-серверов и гибридных сред.

Тестирование показало, что R-Vision SIEM корректно разворачивается и функционирует в среде DKP, сохраняя полную функциональность в части мониторинга и обработки событий ИБ. Использование контейнерной архитектуры Deckhouse обеспечивает масштабируемость решения и позволяет гибко адаптировать его под инфраструктуру заказчика.

«Совместимость R-Vision SIEM с Deckhouse Kubernetes Platform подтверждает готовность наших решений к работе в современных контейнерных инфраструктурах. Это расширяет возможности заказчиков по построению гибких, масштабируемых и безопасных систем мониторинга и реагирования на инциденты, соответствующих требованиям регуляторов и корпоративным стандартам безопасности», — отметил Виктор Никуличев, руководитель продукта R-Vision SIEM.

«Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает предсказуемое развертывание, управление и масштабирование контейнеризированных приложений в соответствии с требованиями ФСТЭК. Подтверждённая совместимость с R-Vision SIEM гарантирует корректную интеграцию компонентов системы сбора и анализа событий безопасности в Kubernetes-окружении, включая стабильную работу под нагрузкой и соблюдение требований к защите информации», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Подтверждённая совместимость решений открывает заказчикам новые возможности по построению гибкой, масштабируемой и сертифицированной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных технологий.

