На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI от компании Acer. Новинки впечатляют своими характеристиками: сверхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA GeForce RTX 50. Ноутбук выполнен в тонком (18,9 мм) металлическом корпусе. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель рассчитана на хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимальная производительность и мобильность.

Основные характеристики Predator Helios Neo 16S AI — дисплей: 16” (16:10); тип матрицы: OLED; разрешение: 2560x1600; частота обновления: 240 Гц; процессор: Intel Core Ultra 7 255HX (20 ядер) / Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра); графика: Nvidia GeForce RTX 5070 8 ГБ GDDR7 / RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7; ОЗУ: 32 ГБ DDR5; накопитель: 1 ТБ NVMe SSD / 2 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 2.1, 1х USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1х USB-C (Thunderbolt 4), 3х USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для микрофона и наушников; прочее: Wi‑Fi 6E, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры и логотипа; аккумулятор: 90 Вт*ч; габариты/вес: 356,78x275,5x18,9 мм, 2,3 кг.

Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16S AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по ценам от 191,9 тыс. руб.

*Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона. Более подробно о доступности, характеристиках продуктов и ценах можно узнать на сайте www.acer.com или у розничных продавцов.