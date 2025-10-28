CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость

Компания Unitarius, российский вендор и разработчик заказного ПО, реализовала для АКБ «Фора-Банк» (АО) проект по созданию системы управления тарифами комиссионных вознаграждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Решение позволило банку сократить время ввода новых тарифов с двух-трех недель до одного дня и предоставило бизнес-подразделениям возможность самостоятельно настраивать продукты и пакеты услуг без привлечения разработчиков или ИТ-службы банка. Об этом CNews сообщили представители Unitarius.

Решение Dynamic Pricing обеспечивает централизованное управление тарифами с возможностью группового изменения тарифов и пакетов услуг. Реализована возможность гибкого проведения акций для целевых клиентов и групп клиентов с учетом филиалов и специфики бизнеса.

Существующая ИТ-архитектура в рамках АБС не позволяла оперативно изменять тарифы или запускать новые продукты без участия ИТ, что ограничивало бизнес в скорости реагирования на запросы рынка.

Константин Меденцев, директор блока информационных технологий «Фора-Банка»: «Бизнес поставил задачу по более гибкому управлению тарифами и комиссиями, ведь скорость вывода новых продуктов напрямую влияет на доходность. В АБС необходима доработка под каждую тарифную опцию, которая занимала недели силами ИТ. Поэтому мы решили вынести логику начислений и тарификации во внешнюю систему. Dynamic Pricing от Unitarius позволил бизнесу самостоятельно управлять тарифами, а ИТ — снять с себя избыточную нагрузку и сфокусироваться на развитии архитектуры».

Решение интегрировано с внутренними системами банка, включая АБС и ДБО ЮЛ, при этом все интеграционные работы выполнены силами ИТ-команды банка без привлечения вендора АБС.

Светлана Богатырева, начальник департамента обслуживания и сопровождения счетов «Фора-Банка»: «Раньше мы зависели от ИТ-департамента даже при незначительных изменениях в тарифах. Теперь мы можем самостоятельно и оперативно реагировать на запросы клиентов, запускать акции, создавать группы клиентов, объединенных единым брендом либо видом деятельности, создавать индивидуальные предложения, устанавливать индивидуальные периоды действия установленных тарифов. Это совершенно новый уровень клиентоориентированности и конкурентное преимущество для банка. Для нас это огромный шаг в сторону цифровой самостоятельности. Мы получили инструмент, который позволяет быстро реагировать на рынок, тестировать новые продукты и повышать эффективность работы».

Результаты внедрения Dynamic Pricing в банке: сокращение времени запуска новых тарифов с двух–трех недель до одного дня; снижение нагрузки на ИТ и сокращение количества ошибок при ручных расчетах; повышение операционной эффективности и собираемости комиссий; создание единой среды для централизованного управления продуктовыми линейками; возможность гибкого проведения акций и предложений по сегментам.

В ближайших планах банка внедрение возможности самостоятельного выбора услуг в рамках тарифных планов и их настройки клиентами через ДБО, что создаст основу для нового уровня клиентского опыта и персонализации услуг.

Никита Аксенов, директор по развитию компании Unitarius: «Мы видим, что банки стремятся к быстрой кастомизации своих предложений, чтобы быть конкурентоспособными. Dynamic Pricing позволяет реализовать эту стратегию без доработки АБС: бизнес получает no-code-инструмент для управления логикой и запуском продуктов, а ИТ — стабильную архитектуру. Наше решение позволило ускорить time-to-market и оперативно реагировать на запросы клиентов».

