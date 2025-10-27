CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VK Tech и Yealink представили совместное решение для оснащения переговорных комнат

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев и директор по продажам в РФ и СНГ компании Yealink Стивен Ши подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства VK Tech будет поставлять комплекты для оснащения переговорных «под ключ» на базе ПО VK WorkSpace и оборудования Yealink.

Решение для переговорных включает оборудование Yealink и специальное приложение, разработанное командой VK WorkSpace, которое на него устанавливается. Реализована возможность звонить по видеосвязи из переговорных комнат коллегам и быстро подключаться к встречам из Календаря VK WorkSpace. Также пользователям доступны преимущества Видеозвонков VK WorkSpace: возможность проводить аудио- и видеосозвоны на 500 пользователей без ограничения по времени, организовывать вебинары, подключать гостей по ссылке.

Решение VK Tech позволит сэкономить на проведении закупок и координации подрядчиков, а также исключить риски несовместимости элементов системы. За ПО и оборудование отвечает единая служба поддержки: благодаря этому возникающие вопросы можно решить проще и быстрее.

Оборудование Yealink поддерживает ключевые функции для проведения гибридных встреч: передачу контента в 4K, угол обзора 120° и интеллектуальную камеру, которая фокусируется на спикере, а при обсуждении показывает всех участников диалога в одном кадре. Широкая линейка продуктов Yealink позволяет оснащать как переговорные комнаты различных размеров, так и конференц-залы.

