Серверы Miridium — запуск производства под собственной торговой маркой

Компания «Миридиум», российский системный интегратор с более чем десятилетним опытом на рынке, объявляет о старте производства серверного оборудования под собственной торговой маркой. Новые серверы призваны предложить рынку современные, высокопроизводительные и доступные решения в условиях изменившейся рыночной конъюнктуры. Первые модели уже поставлены и успешно введены в эксплуатацию в дата-центрах нескольких ключевых заказчиков интегратора. Об этом CNews сообщили представители «Миридиум».

Решение о создании собственного бренда серверов

После ухода с российского рынка иностранных производителей доступ к современным технологиям стал сложнее: логистика усложнилась, цены выросли, а главное — пропала официальная гарантия на оборудование иностранных брендов. Кроме того, клиентам приходится долго ждать запасные части, что критично для бесперебойной работы ИT-инфраструктуры. Некоторые отечественные бренды, присутствующие на рынке, предлагают достаточно современные серверные решения, однако их цена в несколько раз превосходит стоимость даже таких известных зарубежных брендов, как HPE и Dell.

«Мы решили устранить эту несправедливость и предложить нашим клиентам высокопроизводительные серверы с самой современной начинкой по честным ценам — без переплаты за бренд или за сертификат "отечественной продукции“, которой по факту не является ни один сервер на рынке», — сказал Евгений Шуренков, генеральный директор компании «Миридиум».

Ключевые особенности новой линейки серверов

Компания говорит о четырех отличительных чертах, выделяющие ее продукцию из числа других серверных решений.

Оптимальное соотношение цены и производительности. Благодаря использованию самых современных платформ, без каких-либо ограничений, присущих реестровой продукции, и отсутствию переплаты за известность бренда, «Миридиум» предлагает передовые серверные решения по ценам ниже средних по рынку.

Легкий доступ к комплектующим. Модульная архитектура серверов и легкая заменяемость компонентов без жесткой привязки к конкретному вендору позволяют легко найти необходимые запасные части в случае замены или апгрейда. Кроме того, «Миридиум» располагает собственным ЗИП-складом с наиболее востребованным комплектующими для серверов.

Расширенная собственная гарантия и сервис. На все серверное оборудование Miridium предоставляется трехлетняя гарантия с возможностью замены вышедшего из строя устройства в режиме NBD (Next Business Day). Обслуживание осуществляется в собственном сервисном центре компании на территории России.

Проверенные заводы и двойной контроль качества сборки. Сборка серверов на текущий момент осуществляется в Китае. Производство расположено на тех же площадках, где собираются топовые модели H3C, что гарантирует высочайший контроль качества. С непроверенные «no-name» производителями и китайскими заводами сотрудничество не ведётся. Кроме того, дополнительный контроль качества осуществляется и на территории России, после поступления серверов в нашу страну и до их отправки конечному заказчику.

«Находясь на рынке серверного оборудования уже более 11 лет, мы накопили достаточную базу знаний об ИT-инфраструктуре, задачах и болях наших заказчиков. Можно сказать, что выпуск собственной линейки серверов стал логичным продолжением нашего многолетнего опыта работы на российском ИT-рынке и ответом на новые вызовы, с которыми столкнулись наши клиенты», — сказал генеральный директор «Миридиум».

Первые модели уже у заказчиков

Первые три модели серверов уже нашли своеё место в дата-центрах клиентов «Миридиум». В настоящее время линейка состоит из двухпроцессорных стоечных серверов в форм-факторе 2U и 4U.

Miridium R2220 V3 — современная двухюнитовая платформа с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения, памяти стандарта DDR5 с максимальной частотой до 4800 МГц и объёмом до 12 ТБ. Модель предлагает поддержку дисков 3,5″ и 2,5″ в разных сочетаниях, а также накопителей U.2 NVMe. Слоты расширения представлены 10 разъёмами PCIe 5.0, которые позволяют подключить до 3 двухслотовых или 6 однослотовых видеокарт для работы с ИИ, а также сетевые адаптеры и дополнительные контроллеры. Это универсальный сервер, созданный для решения широкого спектра IT-задач: от виртуализации и баз данных до облачных вычислений и обучения искусственного интеллекта.

Miridium R2225 V3 — двухсокетная модель формата 2U, которая повторяет большинство характеристик R2220 V3. Ключевым отличием является использование процессоров AMD EPYC 9004 или 9005 Series. Данный сервер лучше подойдёт для задач, требующих высокой многопоточной производительности и большого объёма оперативной памяти.

Miridium R4505 V3 — 4U-сервер с двумя процессорами AMD EPYC серий 9004 или 9005 и широким выбором конфигураций хранения: поддержка 3,5″ и 2,5″ дисков с интерфейсами SAS, SATA и NVMe и горячей заменой. Ключевая особенность данной модели — поддержка до 8 двухслотовых видеокарт, включая NVIDIA H100 NVL или L40S, а также интерконнекта NVIDIA NVLink. Это делает R4505 идеальным выбором для задач машинного обучения, обучения больших языковых моделей и других высокопроизводительных вычислений (HPC).

Дальнейшие планы компании

Первые три модели — только начало активного выхода на рынок. До конца 2025 г. компания «Миридиум» планирует представить и поставить своим клиентам еще несколько моделей серверов, в том числе специализированные платформы, ориентированные на обучение искусственного интеллекта и работу с большими языковыми моделями (LLM). Среди новинок также будут и модели с системой жидкостного охлаждения, которые обеспечат максимальную производительность при высоких плотностях вычислений.