Резидент «Сколково» и РУДН открыли первую совместную лабораторию аддитивных технологий

Компания Arkon Construction, резидент Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) запустили работу современной лаборатории аддитивных технологий и 3D-печати. Событие ознаменовало новый этап в подготовке квалифицированных кадров для перспективного развития строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В стенах Инженерной академии РУДН установлен передовой строительный 3D-принтер Arkon Lab, который станет ключевым инструментом для подготовки нового поколения инженеров и проведения прорывных научных исследований. Arkon Lab — это высокоточный и надежный строительный робот, отличающийся удобством загрузки материалов, подвижной платформой и интеллектуальным управлением. Оснащение этим новейшим оборудованием позволит осуществить переход к практико-ориентированному обучению студентов, максимально отвечающему современным запросам строительной индустрии. Благодаря открытию лаборатории студенты РУДН получили уникальную возможность освоить новейшие технологии 3D-печати в строительстве, работая с современными материалами на оборудовании, максимально приближенном к профессиональному.

«Сотрудничество в сфере строительной 3D-печати неизбежно. Так, первые смеси для строительных 3D-принтеров были разработаны в Московском государственном строительном университете (МГСУ) и позволили разработчикам-резидентам Сколково добиться лучшего качества печати, чем у большинства мировых аналогов на тот момент. На сегодняшний день 3D-принтер компании Arkon Construction установлен в университетской лаборатории РУДН для обучения студентов, внедрён в процесс обучения, что особенно важно, поскольку для развития 3D-печати в строительстве требуются новые подходы к архитектуре и проектированию, производству строительных работ и эксплуатации напечатанных объектов. Уверен, что благодаря такому взаимодействию в скором времени мы в Сколково увидим новые студенческие стартапы», — сказал Юрий Хаханов, директор направления «городские и строительные технологии» Фонда «Сколково».

Помимо образовательной функции, 3D-принтер Arkon Lab станет мощной платформой для научных исследований в области новых строительных материалов, оптимизации процессов печати и разработки инновационных архитектурных решений.

Вера Галишникова, профессор департамента строительства Инженерной академии РУДН, высоко оценила качество оборудования и партнерства: «Компания Arkon Construction быстро и оперативно смонтировала лабораторный 3D-принтер, провела обучение для сотрудников университета и рассказала обо всех подробностях и особенностях работы с оборудованием. Лабораторный 3D-принтер компании Arkon Construction прост и удобен в использовании. Для подготовки задания на печать и G-кода разработан слайсер на базе ПО Cura, который настраивает все необходимые параметры для печати бетоном. В будущем планируется изготовление опытных образцов для их дальнейших лабораторных испытаний и обмен опытом с представителями компании Arkon Construction для обратной связи и улучшения существующего продукта».

«Я рад анонсировать запуск первой лаборатории на базе 3D-принтера Arkon Lab, специально разработанного для исследований и обучения в вузах. Это знаковое событие в истории компании, которое открывает новые перспективы внедрения технологии. Надеюсь, лаборатория РУДН станет лидирующим центром компетенций и подготовки кадров для применения аддитивных технологий в строительстве», — сказал Максим Безруков, генеральный директор Arkon Construction.

Сотрудничество РУДН и компании Arkon Construction демонстрирует успешную синергию академической науки и высокотехнологичного бизнеса. Проект не только готовит высококвалифицированных специалистов, но и создает благоприятную среду для развития будущих стартапов и научных прорывов. Резиденты Сколково активно выводят отечественные технологии на передовой уровень, способствуя цифровизации и модернизации строительной отрасли России.