CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут проанализировать продажи с помощью искусственного интеллекта

«Яндекс Маркет» обновил личный кабинет продавца и добавил в него Маркет AI — чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта, который помогает продавцам с рутинными задачами. Бета-версия Маркет AI уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так, например, ассистент подскажет, какой список документов понадобится для получения отметки «Оригинал» или как заказать пропуск на склад. Для этого ассистент найдет ответы в «Справке». А при анализе продаж он расскажет, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится выручкой по категориям или брендам, а также подготовит прогноз.

Все ответы ассистента можно оценить, и реакция партнеров будет сразу учтена в его переобучении. Если Маркет AI сделает вывод, что для решения задачи нужен сотрудник поддержки, он предложит позвать его.

Значок ассистента появился в меню обновленного личного кабинета продавца рядом с поиском, с помощью которого стало проще найти любую нужную страницу в один клик. Кроме того, похожие рабочие задачи теперь объединены в общие разделы — они размещены в панели сверху. Например, в разделе «Общение» — поддержка, претензии, чаты с покупателями, новости и диалог с персональным менеджером, если продавец пользуется такой услугой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/