ПАК «Боцман Клик» на базе серверных решений Yadro успешно прошел нагрузочные испытания

Компания Smart technologies Soft завершила нагрузочные испытания импортозамещающего программно-аппаратного комплекса «Боцман Клик» на базе серверных решений Yadro. В рамках проведенных испытаний была смоделирована и успешно решена задача поиска и обнаружения мошеннических транзакций в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies.

ПАК «Боцман Клик» — это интегрированное коробочное решение для управления кластерами баз данных и корпоративной ИТ-инфраструктурой. Комплекс базируется на отечественной платформе контейнеризации «Боцман» и включает полный набор инструментов для автоматизации инфраструктуры, мониторинга приложений, применения политик информационной безопасности и работы с GPU в задачах искусственного интеллекта и машинного обучения.

Аппаратную основу комплекса составляют серверы Vegman, обеспечивающие отказоустойчивость, масштабируемость и стабильную работу критически важных систем. Серверное оборудование компании Yadro использовалось во всех ключевых узлах комплекса — управляющих, вычислительных и нагрузочных, что позволило воспроизвести реальные сценарии эксплуатации и подтвердить устойчивость системы под высокой нагрузкой.

Испытания подтвердили, что ПАК «Боцман Клик» обеспечивает: прогнозируемую масштабируемость, имеет оптимальную конфигурацию аппаратной части ПАК и позволяет масштабировать кластер на большом количестве таблиц и узлов; устойчивую работу при резком росте нагрузки и моделировании отказов оборудования в режиме восстановления после аварии; повышение производительности обработки транзакционных логов; снижение задержки доступа к базам данных при высоконагруженных запросах; готовность к решению задач мирового уровня в областях аналитики больших данных, финансовых услуг, выявлению мошенничества и кибербезопасности и таких цифровых сервисов, как аналитика потока кликов и аналитика данных датчиков интернета вещей, данных финансового рынка, данных мониторинга и обеспечения наблюдаемости.

Олег Кот, член совета директоров Smart technologies: «Испытания подтвердили, что ПАК "Боцман Клик“ с серверными решениями Yadro полностью отвечает современным требованиям к безопасности, производительности и надежности. Это решение предназначено для ресурсоёмких вычислительных задач, требующих масштабирования обработки данных, быстрой аналитики в режиме реального времени, сокращения задержки доступа и повышения общей надёжности информационных систем. ПАК обеспечивает заказчиков инструментами для эффективного управления критически важными системами и поддерживает курс на цифровой суверенитет».

«Испытания ПАК "Боцман Клик“ на базе серверных решений Yadro подтвердили высокий потенциал отечественных технологий в практических сценариях повышенной сложности. Серверы Vegman обеспечили стабильную работу и предсказуемое поведение системы под высокой нагрузкой, что стало ключевым фактором успешного прохождения испытаний. Такие результаты особенно важны для отраслей, где критичны скорость, стабильность и безопасность ИТ-инфраструктуры — включая корпоративный и финансовый сектор», — сказал Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

ПАК «Боцман Клик» уже прошел пилотные внедрения в компаниях финансового сектора, и его эффективность и зрелость подтверждены официальным включением в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли (регистрационный номер в реестре АФТ1067). Этот статус открывает доступ к широкому кругу заказчиков и гарантирует, что комплекс соответствует высоким требованиям, предъявляемым к критически важным ИТ-решениям финансового рынка.