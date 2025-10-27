CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила интернет по пути к горнолыжным курортам Архыз и Домбай

МТС обновила сеть LTE в станице Зеленчукская Карачаево-Черкесии. В рамках проекта установлено новое телеком-оборудование, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30% на пути к горнолыжным курортам Архыз и Домбай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Станица Зеленчукская – крупнейший населенный пункт республики, расположенный в живописной долине реки Большой Зеленчук. Она является ключевым транспортным узлом на пути к популярным горнолыжным курортам Архыз и Домбай, куда каждый год приезжают сотни тысяч туристов. Теперь жители и путешественники могут комфортно пользоваться навигацией, обмениваться фотографиями и видео, а также получать актуальную информацию о погоде и состоянии горнолыжных трасс, оставаясь на связи даже вдали от крупных населенных пунктов.

«Мы заранее усиливаем сеть в местах с высокой туристической нагрузкой, чтобы жители и гости региона могли пользоваться быстрым и стабильным интернетом. Модернизация сети в станице Зеленчукская к началу горнолыжного сезона позволит комфортно пользоваться онлайн-сервисами на пути к Архызу и Домбаю», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/