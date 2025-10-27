CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Международный аэропорт Владивосток ввел в эксплуатацию новое орнитологическое оборудование

Авиагавань Приморья установила дополнительное оборудование для обеспечения орнитологической безопасности полетов. К имеющимся комплексам отпугивания птиц добавились мобильные биоакустические установки и новые автоматические системы.

Современные гром-пушки с электронным управлением позволяют круглосуточно отпугивать объекты животного мира (включая птиц), имитируя громкие «выстрелы», не причиняя при этом никакого вреда. Новые устройства равномерно распределены по периметру летного поля и обеспечивают непрерывную защиту и делают территорию непривлекательной для птиц и животных.

Денис Чмутов, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток, сказал: «Безопасность пассажиров и экипажей является для нас абсолютным приоритетом. Орнитологическое обеспечение полетов в аэропорту Владивосток организовано в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утвержденными министерством транспорта. Специалисты по орнитологии на постоянной основе сотрудничают с научными и отраслевыми организациями для внедрения лучших практик и технологий. Принимаемые меры позволяют минимизировать один из самых сложных в авиационной отрасли рисков и обеспечивать абсолютный приоритет приморской авиагавани – безопасность полетов».

Вблизи летного поля аэродрома территория оснащена динамическими отпугивателями птиц, в том числе зеркальными шарами, механическими отпугивателями и различными эмуляторами. Работают стационарные акустические установки, которые издают тревожные крики пернатых и звуки хищников.

На регулярной основе проводится обработка современными орнитологическими репеллентами территории и покос травы. На летном поле установлены противоприсадные шипы, которые не позволяют птицам садиться на элементах аэродромной инфраструктуры.

В аэропорту во время ежедневного мониторинга орнитологической обстановки проводятся регулярные обходы и объезды территории с визуальным наблюдением. Фиксируется видовой состав, количество и характер активности особей, учитываются погодные условия, анализируются данные о сезонных активности и миграции птиц, что позволяет вести системную работу по направлению авиационной орнитологии.

