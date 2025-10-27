CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил связь в жилом массиве Воткинска

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилом массиве Сельхозтехника в Воткинске. Жители микрорайона получили более устойчивый сигнал голосовой связи, а разговоры по смартфону стали более комфортными. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование улучшило покрытие не только в квартирах, но и на улицах, во дворах – там, где горожане проводят время с детьми, гуляют, занимаются спортом. Теперь жители жилого массива могут звонить родным, общаться с коллегами и решать повседневные вопросы по телефону – связь стала более стабильной.

«Хороший сигнал в смартфоне – это не просто техническая характеристика, а возможность быть рядом с близкими, даже когда они далеко, а также уверенность, что в любой момент можно связаться с родными. В спальных районах, где живут семьи, пожилые люди и школьники, надежная связь особенно важна: здесь каждый разговор – часть повседневной жизни», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

В 2025 г. «МегаФон» строит новые телеком-объекты в Воткинске – крупном промышленном и туристическом центре региона. Уже улучшено покрытие для жителей районов Березовка, Сельхозхимия и Плодопитомник. Пассажиры оценят уверенный сигнал оператора на железнодорожном вокзале города и прилегающей к нему территории.

