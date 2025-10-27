«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполнение контрактов и выявлять потенциальные риски.

Новое решение «Контур.Фокуса» и Naumen SRM представляет собой готовый интеграционный модуль, через который можно получать данные о физлицах и юрлицах непосредственно в системе закупок. Достаточно указать ИНН, и реквизиты поставщика заполнятся автоматически. Модуль анализирует основные показатели деятельности компании и оценивает их по по системе светофора: стоп-факторы отмечаются красным цветом, положительные показатели – зеленым.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «С помощью готового модуля «Контур.Фокуса» и Naumen SRM можно проверить надежность поставщика более чем по 100 аналитическим показателям, которые покажут признаки банкротства, задолженности по налогам, сведения о договорах лизинга и залогах, закупках и банковских гарантиях, исполнительных производствах и арбитражах, финансовом состоянии, связанных компаниях. Таким образом, на любом этапе работы – от выбора поставщика до выполнения контракта – можно отслеживать реальное состояние контрагента, изменение его благонадежности».

Игорь Новиков, руководитель отдела внедрения департамента систем управления закупками и взаимоотношениями с поставщиками Naumen SRM: «Проверка благонадежности контрагентов — один из базовых элементов при построении системы взаимоотношений с поставщиками. Мы давно отмечаем, что решение «Контур.Фокуса» широко востребовано на рынке. Появление нового источника данных в нашей платформе Naumen SRM позволит воспользоваться возможностями «Контур.Фокуса» прямо в контексте решаемых задач, – например, при формировании конкурентного листа или в процессе принятия решения по аккредитации поставщика – без необходимости переключения между разными системами».