Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз

Yandex B2B Tech представила первые итоги работы платформы для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio. С начала 2025 г. ежедневное потребление нейросетей в облачной инфраструктуре выросло более чем в пять раз, суммарно пользователи используют десятки миллиардов токенов в месяц. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В сентябре 2025 г. годовая прогнозируемая выручка (ARR) от облачного потребления Yandex AI Studio превысила 1,2 млрд руб. Рост интереса к генеративным моделям связан с тем, что сценариев реального применения нейросетей с ощутимым бизнес-эффектом стало больше, а ИИ-ассистентов и другие решения на базе ИИ теперь можно быстро создать и внедрить в любой компании с помощью специальных инструментов.

На платформе Yandex AI Studio доступно более 20 развернутых в облаке моделей в разных режимах работы. Самыми популярными по потреблению остаются модели семейства YandexGPT – на них приходится 62,7% от общего трафика на облачной платформе. Такой высокий спрос позволил снизить цены на собственные модели компании, сделав их более доступными. На втором и третьем месте – опенсорсные модели Qwen3-235b от AliBaba Group (30,9%) и GPT-OSS от OpenAI (5,7%). Чаще всего модели YandexGPT используют для RAG-сценариев с поиском информации и генерации ответов по документам, таблицам и изображениям, а также для пересказа больших объемов информации и выделения ключевых тезисов. Среди ключевых сценариев применения Qwen3-235b – создание агентских систем, которые могут работать с внешними приложениями, и написание кода по запросу.

Количество пользователей сервисов платформы Yandex AI Studio к сентябрю 2025 г. достигло 40 тыс. клиентов, почти половина из них – крупный бизнес. Например, «Лемана Про» снизила стоимость написания карточек товаров на сайте более чем на 95%. «Ренессанс жизнь» ускорила обработку документов от государственных организаций в десятки раз – теперь этот процесс занимает 20-30 секунд. Чат-бот от «Банки.ру» помогает пользователям быстрее находить подходящие финансовые решения. ИИ-ассистент доступен 20 млн человек и уже отвечает на 20% популярных запросов пользователей, постепенно расширяя круг тем, по которым он может давать консультации.

«Мы активно инвестируем в развитие облачного ML-рынка в России: помимо самих нейросетей мы также предлагаем RAG-инструменты для поиска по интернету, документам и базам знаний, возможность быстрого создания текстовых и голосовых ИИ-агентов без написания кода и их быстрого подключения к сервисам партнеров по MCP-протоколу. Все это позволяет компаниям автоматизировать корпоративные процессы и рутинные бизнес-задачи сотрудников», – отметил руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.

Помимо облачной инфраструктуры, компании также могут использовать модели и инструменты Yandex AI Studio на собственной инфраструктуре. Это можно сделать самостоятельно или с помощью Yandex Cloud Stackland – в таком случае развертывание и интеграция займет меньше времени и ресурсов.