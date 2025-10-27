CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус»

IXcellerate, оператор коммерческих ЦОД, обновил инфраструктуру и увеличил емкость своего «Телехауса» на юге Москвы. Телекоммуникационный хаб ориентирован на операторов связи, CDN-провайдеров, контент-генераторов. Его резидентами уже стали такие компании как «Мастертел», «Телеком биржа», «ЮЛ-ком», МSК-IX, CDN-Video, «РЕТН», «РАСКОМ», «ГлобалНет», «Ловител», «ОБИТ», «Биз Телеком».

Хаб расположен в здании дата-центра MOS5 в Южном кампусе, который имеет три независимых кабельных ввода для оптических трасс. В зону «Телехауса» входят два операторских зала общей ёмкостью 140 стойко-мест. Инфраструктура в обоих залах модернизирована согласно отраслевым стандартам и позволяет размещать оборудование с максимальной нагрузкой на стойку 10 кВт. В случае более высокопроизводительных систем операторам предоставляется возможность размещения с нагрузкой до 25 кВт в соседних машзалах. «Телехаус» построен в соответствии с требованиями Tier III и гарантирует доступность услуг на уровне 99,982%.

Южный кампус IXcellerate имеет прямую связь с крупнейшим узлом обмена трафиком ММТС-9: расстояние по прямой – 9 км или 16 км по кабельной канализации. Операторы могут завести свои магистрали, установить узлы, организовать вынос, а также подключиться к пиринговым платформам МSК-IX, Eurasia Peering IX и Data-IX через высокоскоростные порты до 400 Гбит/с.

На площадке размещаются сервисы доставки контента (CDN), облачные провайдеры, банковские и финансовые инфраструктуры, платформы электронной коммерции, а также компании, предлагающие защиту от DDoS. С каждой из этих организаций резиденты «Телехауса» могут создавать прямые стыки и кросс-коннекты. Наличие магистральных и кабельных операторов связи позволяет оперативно решать любые задачи по построению связности, организовывать высокоскоростные каналы или использовать оптические волокна как до Северного кампуса IXcellerate, так и до любых других объектов.

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate, сказал: «Участники телекоммуникационной индустрии уже несколько лет обсуждают необходимость перемен в сфере связности. Объем информации продолжает расти, а подключение и обмен трафиком через существующие хабы близок к своему лимиту. Для бесперебойного функционирования российскому бизнесу нужна надёжная, быстрая и безопасная передача данных между сетями и операторами связи. Пришло время развивать существующую телекоммуникационную экосистему и создавать альтернативные «Телехаусы» для большей сетевой устойчивости, резервирования и диверсификации рисков».

