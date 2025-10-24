МТС первой на рынке запускает функцию ИИ-шумоподавления в голосовых вызовах

МТС сообщает о пилотировании функции ИИ-шумоподавления в голосовом канале связи. Внедренная технология по умолчанию распознает многообразие звуков на фоне речи, включая сторонние разговоры, ветер, сигналы строительной техники, транспорта и другой шум, и подавляет их. В мобильной сети подобный функционал реализован впервые на рынке, ранее такая опция была доступна только в мессенджерах, мобильных приложениях и настройках некоторых моделей смартфонов. Об этом CNews сообщили представители ИИ.

В основе решения лежит разработанная МТС Web Services (MWS) технология AI TelcoMixer, она позволяет запускать различные ML-модели обработки голоса и возвращать в исходный канал между абонентами чистый звук без посторонних шумов в режиме реального времени. В отличие от опции шумоподавления, встроенной в современные гаджеты, AI TelcoMixer обрабатывает звук сразу в двух голосовых потоках – входящем и исходящем. К тому же в смартфонах функцию необходимо активировать вручную, а решение МТС работает по умолчанию даже в режиме громкой связи.

Пилотный запуск пройдет среди ограниченного числа абонентов Москвы и Московской области на сетях стандарта 4G/LTE. Архитектура AI TelcoMixer позволяет в дальнейшем поэтапно подключать регионы, обеспечивать надежность и высокую производительность, не увеличивая при этом нагрузку на сетевую инфраструктуру.

«У МТС как у технологического лидера есть экспертиза и ресурсы, чтобы постоянно дополнять классические телеком-услуги инновационными решениями. Мы первыми в России запустили технологию AI-шумоподавления для голосовых вызовов по сети LTE. На начальном этапе услуга доступна для 600 тысяч абонентов в Москве и Московской области. Это очередной шаг МТС в реализации стратегии компании по внедрению ИИ-технологий в инфраструктуру и услуги связи. До конца года мы готовим к запуску еще ряд уникальных для российского телеком-рынка технологических решений. Так мы постепенно меняем российский телеком, наполняем его новыми технологиями, а значит – и возможностями для абонентов», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«У MWS высокий уровень экспертизы в области искусственного интеллекта, мы стремимся обогатить все продукты и сервисы МТС этой и другими современными технологиями. Согласно результатам исследования, почти половина наших абонентов использует модели гаджетов без встроенной опции шумоподавления. Сегодня ритм жизни настолько высокий, что решение важных задач может застать человека, где угодно – в транспорте, на оживленной улице, в общественном месте и так далее. Наша задача обеспечить чистый звук в голосовых вызовах независимо от условий, при этом предоставить шумоподавление по умолчанию, без необходимости запускать какие-либо настройки вручную», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.