Интегратор Ferrum IT Group усилил киберзащиту одного из спортивных комплексов России

Безопасность массовых мероприятий требует повышенного внимания к защищенности ИТ-инфраструктуры. Проект, реализованный Ferrum IT Group и UserGate, направлен на обеспечение устойчивости ИТ-систем с учетом динамично меняющегося ландшафта киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

Интегратор Ferrum IT Group в 2024 г. завершил очередной этап проекта поддержки инфраструктуры, обеспечивающей безопасность периметра одного из спортивных комплексов России. Компания осуществила поставку и обновление лицензий и механизмов защиты Security Updates для российского программно-аппаратного межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW.

Проект по защите периметра спортивного комплекса был запущен несколькими годами ранее и включал реализацию следующих задач: обеспечение информационной безопасности пунктов пропуска; защита внутреннего периметра комплекса; бесперебойная работа интеллектуальных систем парковок; защита доступа к единому центру обработки данных.

Перебои в работе любого из этих сегментов инфраструктуры могут привести к затруднениям или беспорядкам во время массовых мероприятий и нанести существенный ущерб организации, как репутационный, так и финансовый.

В качестве технологической платформы проекта был выбран UserGate NGFW. Решение позволило консолидировать контроль над трафиком и обеспечить отказоустойчивость информационной инфраструктуры. Помимо базовых возможностей NGFW доступны дополнительные подписки для контроля трафика и продукт UserGate Management Center для централизованного управления и мониторинга.

На текущем этапе Ferrum IT Group осуществляет техническую поддержку и мониторинг развернутой системы, обеспечивая ее бесперебойную работу.

Кирилл Уголев, руководитель центра компетенций ИБ Ferrum IT Group: «Хороший уровень оснащенности ИБ-инфраструктуры еще не является гарантией постоянной защиты. В 2025 г. мы наблюдаем качественную эволюцию киберугроз: на первый план выходят сложные целевые атаки, высокообъемные DDoS-атаки и изощренные схемы перехвата трафика MITM. В этих условиях критически важно работать с вендорами, которые способны предвосхищать развитие киберугроз и действовать проактивно. Наши партнеры UserGate придерживаются именно такого подхода — их продукты позволяют своевременно отвечать на новые вызовы, возникающие перед заказчиками».

Кирилл Прямов, менеджер по развитию NGFW UserGate: «Для нас важно, чтобы партнеры не просто продавали наш продукт, а обладали достаточной экспертизой, чтобы гибко настраивать решения под уникальные задачи каждого заказчика. Ferrum IT Group — как раз тот случай, когда интегратор становится полноценным продолжением нашей команды. Они уже не первый год с нами, и серебряный статус партнера по итогам 2024 г — прямое доказательство высокого уровня их экспертизы».