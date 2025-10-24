CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Эксперты «К2Тех» оценили рынок сетевой инфраструктуры ЦОД

Компания «К2Тех» совместно с независимыми экспертами провела анализ рынка сетевой инфраструктуры ЦОД. Большинство компаний продолжает использовать решения ушедших вендоров, однако аналитики отмечают тенденции к замещению их российскими и азиатскими аналогами с более удобным техобслуживанием. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Эксперты отмечают, что компании при выборе решений для ЦОД обращают внимание прежде всего на скорость коммутации сетевых пакетов и количество/тип/скорость портов. При построении нескольких объектов или проекта с большим количеством машинных залов появляются дополнительные требования, такие как масштабируемость, поддержка Multi-Pod, Multi-Site, Multi-Fabric. Ключевыми характеристиками решений при этом остаются централизованное управление и отказоустойчивость.

Многие отечественные компании продолжают отдавать предпочтение ушедшим с рынка производителям сетевого оборудования, получая его по каналам параллельного импорта: Cisco, Huawei, H3C, Mellanox, Arista, Juniper. Среди причин такой приверженности выделяют трудности в переобучении сотрудников и риски, связанные с полной заменой оборудования без ущерба для бизнес-процессов. Однако сложности с обеспечением технической поддержки вынуждают бизнес рассматривать альтернативы – решения поставщиков из России и азиатских стран. Эксперты также отмечают, что требования к реализации закона о защите КИИ стимулируют спрос на сетевое оборудование, включенное в РРПП.

«По нашим наблюдениям, в этом году наибольшее число запросов, связанных с ЦОДами, относилось к импортозамещению активного сетевого оборудования и локализации сетевой инфраструктуры. Заказчики также активно интересуются организацией резервирования сетевой инфраструктуры и информационных систем средствами облачных решений, Все это говорит о том, что бесперебойная связь остается приоритетом для держателей ЦОДов и ее модернизация остается для них важнейшей задачей», – сказал Александр Бледных, эксперт по сетевым решениям «К2Тех».

