CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» до конца 2025 г. запустят полностью автономный дорожный каток, способный работать без участия человека. Каток будет оснащен российской системой высокоточного автовождения, что повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при строительстве дорожного полотна. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«На сегодняшний день мы на трассе М-12 «Восток» завершили тестирование нашей системы высокоточного автовождения для прототипа беспилотного катка с нашим отраслевым партнером – ГК «Нацпроектстрой». Это, так называемое, автовождение или траекторное управление. Для автоматизации в качестве первого типа техники мы выбрали именно грунтовый каток, потому что он выполняет примерно 85-90% основных дорожно-строительных задач», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Мы завершили только первый этап — протестировали работу катка в полуавтономном режиме, но уже видим значительный экономический эффект за счет повышения точности выполнения работ. До конца года с ГК «Нацпроектстрой» мы планируем выпустить полностью автономный грунтовый каток, который может функционировать вообще без человека», – заключил он.

Совместный проект с «Нацпроектстрой» – первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО «ГЛОНАСС» и РКС, созданию алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами.

В конце июля 2025 г. в рамках пилотного проекта ГК Нацпроектстрой и АО «ГЛОНАСС» провели тестирования беспилотного катка, который оснастили дорожный каток оборудованием российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО «ГЛОНАСС». Тестовые заезды прошли в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Россияне строят и будут продавать по всему миру электронные микроскопы для поиска дефектов в микроэлектронике

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще