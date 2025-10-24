«1С Про Консалтинг» запускает новый цикл курсов по финансовому управлению

«1С Про Консалтинг», совместное предприятие Фирмы 1С и команд ex-PWC и ex-KPMG, запускает серию образовательных курсов на платформе «1С:Бизнес-обучение». Цель проекта – дать рынку практические знания, которые ИТ и проектные компании смогут применить для повышения финансовой результативности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

«1С Про Консалтинг» с 2024 г. развивает «Академию 1С Про Консалтинг». Это образовательный проект, в рамках которого эксперты с многолетним опытом работы в аудиторских компаниях «большой четверки» ведут практические курсы для студентов и бизнеса. С момента запуска в «Академии» прошли обучение свыше 1100 человек.

Новая образовательная программа будет посвящена решению типовых задач управления бюджетным процессом, с которыми ежедневно сталкиваются в своей работе руководители финансовых служб, финансовые аналитики, контролеры, методологи, а также топ-менеджмент и управляющие проектной деятельностью ИТ-компаний.

«1С Про Консалтинг» предложит бизнесу три готовых курса. Комплексный курс «Архитектура и автоматизация бюджетного процесса» будет направлен на изучение методологических, организационных и технических аспектов построения системы бюджетирования на платформе «1С». В результате обучения участники сформируют целостное понимание архитектуры бюджетного процесса, обучатся лучшим практикам бюджетирования, а также получат практические инструменты и шаблоны для автоматизации от экспертов «1С Про Консалтинг».

На курсе «Управленческий и финансовый учет» слушатели получат навыки построения сквозной методологии учета и анализа проектов — от таймшитов до управленческой и финансовой отчетности проекта. Участники научатся планировать бюджет проекта, рассчитывать реальную ставку себестоимости специалистов, в том числе, подрядчиков и внешних команд, рассчитывать маржинальность проектов с помощью учета рабочего времени и др. Слушатели также получат готовые шаблоны бюджетов, отчетов и методологических документов.

В рамках курса «Управленческий учет методом начисления» участники обучатся построению комплексной системы управленческого учета, ориентированной на достоверную финансовую аналитику. Слушатели увидят отличия метода начисления от кассового метода, научатся проводить P&L-анализ, а также освоят методологию метода и подходы к автоматизации. По итогам курса участники смогут оценивать реальную эффективность бизнеса, видеть, как и на чем зарабатывает компания, следить в динамике за освоением выручки, а также находить потенциальные точки финансового роста.

«Молодые и зрелые ИТ-компании сталкиваются с рядом типовых проблем, таких как хронические кассовые разрывы, невидимая доходность проектов, сложность бюджетирования и финансовой отчетности при долгом цикле сделки. Существует и еще одна важная проблема — зачастую руководители хорошо разбираются в своих продуктах, но не имеют практических навыков бюджетирования и управляют бизнесом по наитию. Наш опыт, полученный в том числе в глобальных компаниях “большой четверки”, доказывает, что финансовая эффективность компании – это не случайная удача, а выверенная система с понятными методами достижения результатов и контроля. Именно поэтому в наших курсах много практики. Мы даем готовые шаблоны бюджетов и другие инструменты, которые можно сразу внедрять в работу. Это позволяет в сжатые сроки повысить финансовую грамотность команд и вывести управление бизнесом на более высокий уровень», — сказал Владимир Бибанов, генеральный директор и партнер «1С Про Консалтинг».