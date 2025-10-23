ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота

Страховой Дом ВСК и Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает развитие телемедицинских сервисов на рыбопромысловых судах. Документ подписали директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК Владимир Пыстин и начальник ЦСМС Александр Михайлов. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

В рамках партнерства стороны будут работать над оснащением судов инновационными решениями и сервисами компании «Мед-Партнер», направленными на оказание медицинской помощи и поддержку здоровья членам экипажей в период промысла, включая телемедицинские сервисы для оперативных консультаций в рейсе.

«Это партнерство – важный шаг в развитии страховой защиты для рыбопромыслового флота. Мы сможем предложить рынку действительно комплексные решения. Они не только минимизируют финансовые риски судовладельцев, но и, что крайне важно, позаботятся о здоровье и безопасности моряков, которые подолгу работают вдали от берега. Внедрение телемедицины на суда – это практический вклад в социальное благополучие экипажей и повышение привлекательности профессии», – сказал Владимир Пыстин, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.

«ЦСМС целенаправленно развивает внедрение передовых телемедицинских технологий на рыбодобывающих судах, применяя комплексный подход: начиная с оснащения отечественного флота широкополосным спутниковым интернет-доступом и заканчивая тестированием новейших мобильных медицинских решений и налаживанием тесного сотрудничества с медицинскими организациями. Наше партнерство с ВСК открывает новые горизонты для дальнейшего развития этого перспективного направления и улучшения качества медицинского обслуживания моряков», – сказал Александр Михайлов, руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи.