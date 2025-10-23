CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила покрытие LTE для жителей Вишневой горки

МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайоне Вишневая горка, расположенном в пригороде Челябинска. Благодаря этому выросла емкость сети LTE в густонаселенном жилом комплексе и рекреационных зонах на берегу Шершневского водохранилища. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие сети в многоквартирных домах, расположенных в Вишневой горке. Скорость передачи данных также выросла в соседних жилых комплексах поселка Западный – «Залесье», «Женева», в частном секторе и многочисленных СНТ. В вечерние часы наибольшей нагрузки на сеть южноуральцы смогут с комфортом и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом как внутри помещений, так и на улице.

В результате запуска новой базовой станций МТС в Вишневой горке, улучшение качества связи отметили посетители развлекательных локаций, популярных у жителей всего Челябинска. Скорость мобильного интернета выросла на территории Южно-Уральского гольф-клуба, спа-комплекса Voda, клуба досуга «Русские забавы» и других площадок.

«Последние годы поселок Западный активно расширяется – здесь строятся востребованные у южноуральцев кварталы, а вместе с этим появляется и вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура. Наша сеть тоже не стоит на месте. Мы отвечаем запросам жителей и модернизируем в этом районе мобильную и фиксированную сети. Это позволяет челябинцам подключать наши наборы услуг, объединяющие сотовую связь для всей семьи, домашний интернет и телевидение по выгодной цене», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

