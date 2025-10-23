«Магнит Маркет» автоматизирует ежемесячное закрытие в Optimacros при поддержке Wave Solutions.

В финансовом подразделении «Магнит Маркет» внедрили ПО Optimacros, благодаря которому удалось оптимизировать процесс ежемесячного закрытия. Уже через несколько месяцев проект принес первые результаты благодаря совместным усилиям команды аналитиков «Магнит Маркет» и экспертов Wave Solutions. Об этом CNews сообщили представители Wave Solutions.

В рамках проекта удалось не просто автоматизировать текущие процессы, но и заложить фундамент для последующего развития и расширения возможностей системы. Для получения быстрых результатов было принято решение сконцентрироваться на автоматизации сборки основных отчетных форм. Был выстроен процесс, который автоматически интегрирует данные из 1С и корпоративного хранилища, а затем обрабатывает их. Затем накладываются мэппинги и выполняются дополнительные расчеты, чтобы получить готовые отчеты Profit & Loss.

Использование Optimacros позволило

Объединить несколько источников данных учета – система выступила унифицированной платформой, которая позволяет за несколько минут получить данные из всех ключевых систем: 1С:УХ, 1С:ЗУП, WMS (Система управления складом), а также различных источников управленческой отчетности.

Существенно уменьшить количество ручного труда – благодаря системе удалось упростить и автоматизировать процесс мэппинга данных для большого числа ПВЗ и других подразделений, которые имеют однотипную структуру затрат.

Ускорить формирование и сдачу отчетности – уменьшение объема рутинных и трудоемких задач позволяет подготовить финальные отчетные формы после получения данных из источников всего в несколько кликов.

Обеспечить точность и высокое качество данных – автоматические мэппинги и дополнительные проверки позволяют избежать человеческих ошибок.

Создать прозрачный механизм управления процессом закрытия с сохранением версионности – система дает возможность закрытия отчетных периодов для редактирования, что исключает риск случайного обновления данных и искажения отчетности.

Обеспечить возможность просматривать данные на уровне проводок.

Повысить безопасность данных через гибкую ролевую модель для ограничения доступа к чувствительной информации.

«Автоматизация процессов позволила нам значительно повысить оперативность подготовки необходимых отчетных форм и улучшить качество аналитики. Мы рады, что проект уже приносит пользу и обязательно будем развивать систему в будущем. У нас обширные планы по углублению детализации отчетов, в том числе до категорий товаров. Следующим шагом будет перенос процессов бюджетирования и прогнозирования в систему, чтобы в итоге получить единую платформу для анализа и прогнозирования финансовых и операционных метрик. Это важный этап в развитии нашей системы управления, который позволяет нам двигаться к цели по информационной интеграции в группе компаний «Магнит». Мы благодарны команде Wave Solutions за профессиональный подход и поддержку», — сказала Елена Белявская, руководитель финансово-экономического отдела «Магнит Маркет».

Генеральный директор Wave Solutions Антон Минеев: «Наша команда много лет занимаемся автоматизацией финансов и отчетности, накопив уникальную экспертизу в проектах для компаний новой экономики. Благодаря этому внедрения на платформе Optimacros проходят максимально быстро и результативно. Мы рассматриваем такие инициативы не как разовые проекты, а как фундамент для масштабного развития цифровых финансовых процессов. Успешный кейс «Магнит Маркет» это ярко иллюстрирует».

Сейчас операционную поддержку системы осуществляет внутренний центр компетенций «Магнит Маркет», а разработка новых блоков ведется совместными усилиями с командой интегратора Wave Solutions, что позволяет поддерживать высокие темпы реализации нового функционала и обеспечить оптимизацию уже настроенных процессов.