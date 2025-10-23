CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Data Sapience, российский разработчик ИТ-решений для бизнеса, — участник CNews Forum

В форуме 11 ноября примут участие Александр Заболоцкий, СТО по дата-технологиям Альфа-Банка, и Петр Пашков, управляющий директор, Data Sapience. Спикеры представят доклад на тему «Дата-платформа нового поколения в digital-банке» в треке «Цифровая трансформация». Выступление будет посвящено внедрению универсальной Lakehouse-платформы Data Ocean Nova в IT-инфраструктуру Альфа-Банка, которое позволило решить задачи Real-time Data Hub.

Data Ocean Nova – универсальная Lakehouse-платформа данных нового поколения, представленная вендором Data Sapience. Продукт решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища».

