Увеличение количества отобранных резюме на 31% и скорости найма на 15%: BIA Technologies внедрила ИИ-технологии в HR-процессы

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies интегрировали в работу отдела по работе с персоналом ML-скоринг, который ранжирует список наиболее подходящих кандидатов. Система одновременно анализирует анкеты из пяти различных источников и повышает конверсию в рекрутинге. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Интеграция алгоритмов машинного обучения оптимизировала работу рекрутеров и сократила время отбора резюме. Технология позволяет обрабатывать большие объемы данных, улучшает качество найма и обеспечивает более точное соответствие кандидатов ожиданиям работодателя.

«При наборе сотрудников количество откликов на одну позицию может достигать нескольких сотен, что значительно усложняет процесс поиска подходящих соискателей, требуя значительных временных ресурсов от HR-специалистов для просмотра всех заявок. Инструменты анализа ускоряют принятие решений и позволяют находить кандидатов даже в условиях ограниченного времени. Благодаря применению ИИ-алгоритмов, количество отобранных рекрутерами резюме, по нашим наблюдениям, может увеличиться на 31%, а скорость подбора сотрудников на 15%. В результате, мы не только ускоряем процесс найма, но и создаем высококвалифицированную команду, готовую к вызовам современного рынка», – сказали представители BIA Technologies.

Разработанные алгоритмы могут быть масштабированы для применения в любых других отраслях и подходят как для точечного, так и для массового найма.

