RCloud by 3data запустила облачный кластер в Челябинске

В октябре 2025 г. на базе дата-центра компании «Интерсвязь» RCloud by 3data ввела в эксплуатацию облачный кластер в Челябинске. Теперь компаниям Южного Урала стали доступны облачные услуги и сервисы IaaS и Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Стратегическое партнерство с «Интерсвязью» позволяет укрепить ИТ-экспертизу на рынке одного из крупнейших городов России, а также обеспечить бизнесу доступ к облачным решениям. На площадке используется распределенная система хранения (SDS virtual SAN) вместо традиционной системы хранения данных, что дает возможность применять программное обеспечение для управления хранилищами на стандартных серверах, минуя необходимость специализированных аппаратных решений. SDS создает общий ресурсный пул хранения, скрывая физические устройства, и предоставляет серверам виртуальные диски, обеспечивая гибкость и использование разнообразного оборудования.

На бизнес-ужине компании «Интерсвязь» состоялось открытие кластера. Команда RCloud by 3data провела презентацию для заказчиков и партнеров, рассказав о возможностях нового кластера и перспективах внедрения облачных технологий в регионе. Челябинская локация уже доступна на ресурсах RCloud.

«Запуск облака совместно с Интерсвязью для нас: важный стратегический шаг. Это позволяет оперативно отвечать на потребности заказчиков региона и предлагать полный спектр облачных услуг различным российским компаниям, заинтересованным в создании географически распределенной ИТ-инфраструктуры», — отметил ИТ-директор RCloud by 3data Валентин Соколов.

«Мы давно искали надежного партнера облачного сервиса и нашли его в лице компании RCloud. IaaS и Disaster Recovery сервисы сегодня становятся очень востребованными. Наше сотрудничество открывает для компаний Уральского региона дополнительные возможности в решении ИТ-задач, помимо уже доступных услуг co-location», — сказал руководитель направления инженерной инфраструктуры КЦОД Анатолий Замышляев.

Кластер основан на первом коммерческом дата-центре в Челябинске от «Интерсвязи», соответствующем требованиям надежности, энергоэффективности и информационной безопасности.

