Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания

Созданный в НИЯУ МИФИ опытный образец первого отечественного трехквадрупольного масс-спектрометра прошел государственные приемочные испытания, готовится серийный выпуск изделия. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Тандемные масс-спектрометры выявляют, какие вещества и в каких концентрациях содержатся в образце, который они анализируют. На мировом рынке такие приборы производят всего несколько компаний, в России прибор ранее не производился. Ученые НИЯУ МИФИ смогли создать его всего за три года. Потребность в нем для нашей страны велика – минимум 50 штук в год.

Прибор предназначен для использования как в научных исследованиях, так и в целом ряде ключевых областей обеспечения жизнедеятельности и безопасности нашей страны. В здравоохранении – это, например, диагностика редких генетических заболеваний новорожденных, которые можно скорректировать только в младенческом возрасте. В фармацевтике – это аналитическое сопровождение разработки лекарственных средств, а также их доклинических и клинических испытаний. В аграрной отрасли – это контроль качества и безопасности продукции АПК. Регистрация ветеринарных лекарственных средств, контроль кормов для животных, а также мониторинг безопасности животноводческой продукции в значительной мере основаны на применении методических указаний и ГОСТов, которые предусматривают использование тандемной масс-спектрометрии. В криминалистике и судебной экспертизе использование таких приборов среди прочего позволяет подробно исследовать вещественные доказательства и проводить токсикологические исследования.

МИФИ Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания

«Сейчас в России производят только более простые масс-спектрометры, например, для анализа газов. Наш прибор делает возможным исследование жидкостей, он более сложен, позволяет транспортировать ионы из области атмосферного давления в вакуум, где находятся три радиочастотных устройства – два квадрупольных фильтра масс и ячейка фрагментации ионов между ними. Он предназначен для количественного молекулярного анализа, который определяет, во-первых, молекулярный состав сложных смесей и, во-вторых, концентрацию конкретных веществ в смеси, – сказал главный конструктор прибора, руководитель лаборатории «Прикладная ионная физика и масс-спектрометрия», профессор кафедры «Молекулярная физика» Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Алексей Сысоев. – В масс-спектрометрах используется разделение ионов в электрических и магнитных полях. Конкретно в нашем приборе используются радиочастотные электрические поля, через которые проходят ионы, и которые работают как фильтры масс».

Ученые МИФИ – единственные в России, кто смог за такой короткий срок разработать и создать этот сложнейший прибор. Потребность страны в тандемном трехквадрупольном масс-спектрометре составляет более 50 приборов в год (приблизительно столько импортировалось в нашу страну до 2022 г.). В нем заинтересованы НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова Минздрава России, Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов и другие учреждения и лаборатории Россельхознадзора, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, Химический факультет МГУ им. Ломоносова, Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН. С этими организациями уже есть предварительная договоренность о долгосрочных испытаниях, планируемых к выпуску образцов установочной серии. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами для серийного производства прибора.

«Ваш прибор нужен всем лабораториям Россельхознадзора в нашей стране, которых на данный момент более 100, – сказал заместитель директора по науке Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей Третьяков. – Область применения в рамках его работы: масс-спектрометры активно используются в обеспечении пищевой безопасности нашей страны для контроля более 500 наименований различный соединений, которые относятся к запрещенным и вредным веществам (это антибиотики, противомикробные препараты, нестероидные противовоспалительные, седативные, гормональные, противопаразитарные и многие другие соединения, токсины различной природы, пестициды и др.). Все это контролируется в пищевой и кормовой продукции методами масс-спектрометрии. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в нашей стране является самым большим держателем и главным пользователем приборов такого класса, обеспечивая пищевую безопасность нашей страны и поддерживая экспортный потенциал наших производителей. Появление этого прибора – очень важная веха, это реальная возможность приобретения технологического суверенитета страны в этой сфере и независимости от поставок оборудования из недружественных стран».