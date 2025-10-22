«МегаФон» запустил интернет до 100 Мбит/с в живописных уголках Пермского края

Жители восьми населенных пунктов Пермского муниципального округа теперь могут пользоваться стабильной мобильной связью и интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили здесь новые базовые станции. Среди подключенных мест — деревни Грузди, Заборье, Ключи, Луговая, Мостовая, поселки Новый и Сылва, а также село Троица. Благодаря обновленной инфраструктуре еще более качественный сигнал теперь доступен почти 10 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Многие из этих локаций – настоящие «зеленые» оазисы: они находятся на берегах рек, окружены лесом и часто привлекают тех, кто хочет вырваться из городской суеты. Здесь расположены коттеджные поселки, базы отдыха и красивые места для отдыха на природе. Теперь гости и местные жители смогут оставаться онлайн на достойной скорости – совершать видеозвонки, делиться фото и роликами или устраивать просмотр фильмов и сериалов с помощью мобильного интернета.

«Нам важно обеспечить не просто наличие сигнала, а действительно качественную связь там, где живут и отдыхают люди. Именно такой подход улучшает качество жизни местных жителей. При проектировании сети и строительстве новых базовых станций мы учитываем особенности рельефа, плотность застройки, чтобы пользоваться мобильным интернетом и связью было возможно, как в центре, как и при подъезде к поселениям. Сейчас средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах составляет 35-45 Мбит/с, а это значит, что загрузка приложения займет меньше минуты, а просмотр видеоконтента будет идти без зависаний», – сказал Андрей Шмалев, директор «МегаФона» в Пермском крае.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких диапазонах, чтобы обеспечить максимальное покрытие территории и высокую скорость мобильного интернета. Также абонентам стала доступна технология VoLTE, когда звонки проходят в сети 4G. В этом случае голос собеседника звучит чисто и естественно, а фоновый шум практически не слышен. Еще одно преимущество технологии – возможность одновременно разговаривать и выходить в интернет.