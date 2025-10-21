CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Воронежцы в два раза чаще стали использовать геоданные для запуска бизнес-проектов

МТС сообщает о росте спроса на геоаналитические сервисы со стороны бизнеса Воронежской области. По данным платформы МТС «Геоэффект», за первые девять месяцев 2025 г. количество запросов геоаналитических данных для запуска новых бизнес-проектов выросло на 89% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Геоаналитика от МТС в 2025 г. была наиболее востребована при выборе площадок для открытия продуктовых магазинов (54%), аптек и частных медицинских учреждений (22%), кафе и ресторанов (20%). При этом 75% обращений к платформе «Геоэффект» пришлось на представителей малого и среднего бизнеса.

Платформа МТС предоставляет предпринимателям обезличенные сведения о цифровом поведении пользователей, а также анализирует данные по множеству параметров. Например, формирует социально-демографический портрет жителей конкретных районов и оценивает их покупательскую способность, что позволяет собственникам бизнеса предложить своим потенциальным клиентам востребованные товары и услуги по приемлемым ценам. Также платформа изучает пешеходный и автомобильный трафик на той или иной территории и помогает предпринимателям найти наиболее привлекательную локацию для открытия магазина или кафе.

В случае, когда бизнес уже запущен, но не приносит прогнозируемой прибыли, «Геоэффект» с помощью цифровых инструментов помогает выявить причины этого и определить оптимальные места для открытия новых торговых точек, дает рекомендации по корректировке ассортимента с учетом запросов местных потребителей. Также платформа проводит конкурентный анализ, что позволяет предпринимателям оценить существующую насыщенность товарами и услугами на конкретных территориях.

«Так, всего лишь добавив позиции в линейку товаров с учетом предпочтений местных жителей, владелец продуктового магазина увеличил выручку на 30%. И таких примеров много, ведь интерактивные тепловые карты по трафику, расходам, местам концентрации проживающего или рабочего населения, гостей региона, позволяют успешно корректировать существующие и прицельно запускать новые проекты. При этом предприниматели региона стали более осознанно подходить к стартапам и готовы инвестировать только с уверенностью в результате. Считаю, что именно с этим связана положительная динамика обращений к геоаналитике в этом году», — отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

