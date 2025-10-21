Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС

Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о планах в 2026 г. запустить новое стратегическое направление. Компания рассматривает экспорт продукта собственной разработки — виртуальной АТС (ВАТС), — на рынки БРИКС+, начиная с Индии с дальнейшим выходом на Бразилию. Продукт внесен в реестр отечественного ПО и на данный момент проходит подготовку к адаптации под специфику зарубежного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

По словам представителей компании, российские ИТ-продукты становятся все более конкурентоспособными на глобальном уровне. Особенно это касается сегмента телекоммуникационных, в частности, сетевых решений, а также средств информационной безопасности. Экспортный потенциал ряда продуктов за последние годы кратно вырос, что подтверждается реализованными международными проектами и активным присутствием отечественных разработчиков на глобальных выставках, например, Gitex Global в Дубае. В рамках отслеживания мировых трендов и партнерских контактов через площадку Gitex «Обит» оценил потенциал освоения новых рынков с собственной разработкой.

Виртуальная АТС «Обит» — это облачное решение для корпоративной телефонии, с спроектированное и разработанное инженерами компании. Продуктом уже пользуется около 50% корпоративных клиентов компании. Архитектура ВАТС построена на микросервисной модели с использованием контейнеризации для лучшей масштабируемости. Решение использует кластерные базы данных и объектное хранилище S3-типа, реализует шифрование данных на всех уровнях, защищенный доступ и систему аудита действий пользователей. Возможности продукта включают автоматическое распределение вызовов, многоуровневое голосовое меню (IVR), запись разговоров, управление через личный кабинет, интеграцию с CRM-системами и аналитическими платформами. Благодаря открытому API и преднастройкам ВАТС адаптируется под любые требования заказчика, включая требования совместимости, подключение нестандартных модулей и т.д. Продукт может внедряться в различных вариантах: виртуальная телефония для операторов связи, корпоративное On-premise решение для бизнеса.

По оценкам аналитиков компании, ключевым конкурентным преимуществом продукта перед местными игроками (Reliance Jio, Airtel) и глобальными мастодонтами станет сочетание гибкости кастомизации, относительно бюджетного ценообразования, а также уровень сервиса и технической поддержки. Продукт не требует лицензионных отчислений иностранным компаниям и не зависит от импорта ключевых компонентов.

В качестве пилотной страны для запуска «Обит» рассматривает Индию — один из самых динамично развивающихся ИТ-рынков мира. Согласно данным аналитических агентства IMARC Group, рынок коммуникационных платформ как услуги (CPaaS) в Индии стремительно растет: в 2024 г. его объем составил $706,8 млн, а к 2033 г. прогнозируется увеличение до $6,7 млрд при среднем годовом росте 26,3%. Такой рост обеспечивается цифровой, в особенности, облачной трансформацией индийских предприятий, развитием клиентского сервиса и, как следствие, растущим спросом на омниканальные коммуникации. Особенно активно решения CPaaS внедряются в банковском, финансовом, розничном и медицинском секторах. «Обит» планирует сотрудничество с локальным партнером (телеком-оператором или облачным провайдером) для организации дистрибуции и поддержки продукта, что позволит обеспечить соответствие местным регуляторным требованиям и гарантировать надежность хранения данных через их локализацию в индийских дата-центрах, сертифицированных по стандартам ISO/IEC 27001.

Стратегическое намерение компании «Обит» помимо пилотного экспорта в Индию в перспективе включает выход на рынки Бразилии и других стран БРИКС+. Сам продукт имеет потенциал для масштабирования, а иностранные рынки способны дать дополнительный импульс развития. Так, одним из ключевых направлений эволюции ВАТС может стать внедрение модулей искусственного интеллекта, которые позволят системе глубже понимать действия клиентов, автоматизировать обработку обращений и аккумулировать аналитику на основе комплексных данных.

«Мы разрабатывали ВАТС не просто как систему связи, а как гибкую платформу, которая развивается с бизнесом клиента. Сегодня она сочетает в себе передовые технологии и, на наш взгляд, уже готова к масштабированию за пределами России. Я уверен, что наш продукт поможет местным компаниям перейти на новый уровень цифровых коммуникаций» — отметил Андрей Рыков, заместитель генерального директора по ИТ и инновациям «Обит»

«Для нас, как для компании с более чем 20-летней экспертизой в телекоммуникациях и информационных технологиях, находящейся в числе лидеров российского рынка, важно не стоять на месте, а расширять горизонты и исследовать потенциал наших продуктов на международной арене. Страны и партнеры БРИКС+ — это динамично развивающиеся технологические рынки, где российские продукты уже готовы на равных конкурировать с международными игроками» — сказал Андрей Гук, генеральный директор «Обит».