«Сомерс» запускает OpenTips — решение для приема чаевых «в один шаг»

Разработчик кассово-платежных решений «Сомерс» (входит в ГК Softline) разработала OpenTips — продукт для автоматизации приема чаевых в заведениях общественного питания и ресторанах. Приложение обеспечивает одновременную безналичную оплату счета и чаевых одним действием. Решение предназначено для ритейла HoReCa и банков, желающих расширить функционал эквайринга для своих мерчантов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Согласно внутренним исследованиям компании «Сомерс», использование QR-кодов или сторонних приложений для чаевых снижает конверсию на 34% из-за усложнения процесса оплаты. Open Tips реализует механику «чаевые в один шаг»: при расчете официант вводит сумму платежа на банковском терминале (или стоимость подгружается автоматически благодаря интеграции с кассовым ПО), гость выбирает размер чаевых, формируется итоговая сумма счета с чаевыми, после чего картой в одно действие оплачиваются и счет, и чаевые.

«Сейчас привычный сценарий выглядит так: гости оплачивают ресторанный счет картой, а чаевые оставляют отдельно по QR-коду. В ресторанном сервисе эта, казалось бы, мелочь решает многое: даже небольшая трудность при оставлении чаевых снижает конверсию спонтанного вознаграждения. Наше новое решение предназначено именно для того, чтобы убрать эту преграду и вернуть чаевым их простоту, но уже в цифровом, удобном для бизнеса виде», — отметил Александр Шпет, основатель «Сомерс».

OpenTips включает личные кабинеты официанта и ресторатора, где сотрудники могут управлять профилем, просматривать статистику по чаевым, средним показателям и видеть конверсию, а менеджмент — добавлять и увольнять сотрудников, настраивать правила распределения чаевых, отслеживать выплаты и получать дашборды для аналитики. В функционал заложены механики командных премий при перевыполнении планов и подтверждение модели распределения чаевых сотрудником, что повышает прозрачность выплат и снижает операционные риски.

Технически решение опирается на смарт-терминалы «Сомерс», интеграцию с кассовым ПО «Сомерс.маркет» (ранее Subtotal) и другими приложениями по запросу клиента, а также эквайринговый портал «Сомерс.платформу». Это позволяет развернуть OpenTips в единичных точках и сетевых заведениях комплексно, без существенных доработок ими инфраструктуры для приема платежей.

«Для владельцев и управляющих заведений OpenTips — это не только рост конверсии чаевых, но и полноценный инструмент учета и мотивации команды. В личном кабинете официанта можно редактировать профиль, загрузить фото, настроить короткие стимулирующие фразы, например “коплю на отпуск”, просматривать свои чаевые по фильтрам и периодам, видеть конверсию и комиссию сервиса. Сейчас OpenTips успешно работает в ряде ресторанов в регионах, где мы собираем обратную связь на доработку продукта», — сказал Павел Охорзин, коммерческий директор «Сомерс».

Для банков OpenTips выступает дополнением к продуктовой линейке эквайринга: встроенная функция приема чаевых повышает коммерческую привлекательность POS-решений для мерчантов.

Ранее компания сообщала о разработке новой функциональности «подсказки для кассиров» своего флагманского решения — товароучетной системы «Сомерс.маркет». Запуск приложения OpenTips дополняет уже существующую линейку и расширяет аналитические и отчетные возможности экосистемы кассово-платежных продуктов «Сомерс».