Рунет укрепляет суверенитет: инфраструктура доменных зон переводится на российские серверы

ООО «Технический центр интернет» (ТЦИ), оператор национальных доменных зон .ru, .рф и .su, проводит плановую замену ключевых элементов инфраструктуры на оборудование отечественного производства. Этот шаг — часть системной работы по повышению технологической независимости и устойчивости российского сегмента интернета. Об этом CNews сообщили представители ТЦИ.

Приоритетами ТЦИ остаются обеспечение бесперебойной работы доменной системы, ее защищенность от внешних факторов и полный контроль над технологической цепочкой. Для достижения этих целей компания внедрила современные серверы отечественного производства марки «Булат» (ГК «Ростелеком»).

Оборудование прошло детальное длительное тестирование перед вводом в эксплуатацию. Это минимизирует риски сбоев, отказов и поддерживает высокий уровень качества предоставляемых услуг. Серверы «Булат», которые отвечают требованиям ТЦИ, имеют сбалансированные характеристики по уровню производительности, обеспечению надежности, обработки больших объемов данных и стоимости.

«Мы последовательно реализуем стратегию импортозамещения, — отметил генеральный директор ТЦИ Алексей Рогдев. — Переход на отечественные серверы «Булата» повышает операционную надежность и позволяет самостоятельно планировать развитие инфраструктуры, не опасаясь внешних ограничений».

«Переход технологической инфраструктуры ИТ- и телеком-отрасли на отечественное оборудование свидетельствуют о зрелости российского рынка ИТ-решений. Таким образом формируется замкнутая экосистема для критической инфраструктуры, что знаменует собой новый этап в развитии Рунета», — сказал Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома».

