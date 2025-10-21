«Магнит» масштабировал технологию цифровой идентификации через мессенджер Max на 1000 магазинов

«Магнит» расширяет контур тестирования новой технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания (КСО). К настоящему моменту технология запущена более чем в 1000 магазинов «Магнит» «у дома» и «Магнит Косметик». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Сервис запущен в магазинах в 170 населенных пунктах в четырех областях: Московской, Самарской, Иркутской и Ростовской. В Московской области технология цифровой идентификации была внедрена во всех магазинах «Магнит» «у дома».

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к Госуслугам и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО Цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max.

«Магнит» в сентябре 2025 г. начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Max. Пилотный проект был запущен в 10 магазинах: в семи магазинах формата «у дома» в Москве и Краснодаре, в одном дискаунтере В1 в столице, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Петербурге. В процессе тестирования компания регулярно собирает обратную связь от покупателей и сотрудников.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Технология подтверждения возраста с помощью Цифрового ID нацелена на улучшение покупательского опыта – она призвана упростить покупки на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения, сделав этот процесс быстрее и удобнее. После успешного старта мы расширяем пилотный проект и уже внедрили новую технологию более чем в 1000 магазинов в разных регионах. Масштабировав функционал, мы сможем получить более релевантный и полный анализ работы новой технологии, включая отзывы наших покупателей и сотрудников. Мы планируем и дальше расширять контур тестирования этого решения, в перспективе планируем внедрить его во всех магазинах сети».

Технология цифровой идентификации покупателей на КСО позволит снизить нагрузку на персонал магазинов в процессе продажи товаров. Кроме того, в дальнейшем Цифровой ID может быть использован и в других областях – например, чтобы идентифицировать клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, и предлагать им персональный набор акций и услуг.