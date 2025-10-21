Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными

Учебный центр IBS будет готовить специалистов для работы с большими данными на базе отечественных решений TData. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Согласно прогнозам ЦСР, среднегодовые темпы роста рынка СУБД в России в ближайшие пять лет могут составить около 20%. При этом наблюдается дефицит специалистов, обладающих навыками внедрения и масштабирования таких технологий.

Образовательные программы от Учебного центра IBS и TData направлены на подготовку профессионалов, способных работать с отечественными продуктами в сфере Big Data. Слушатели будут проходить обучение на основе платформы TData. Это российское решение для построения хранилищ данных, аналитики и автоматизации процессов по управлению данными, разработанное на базе open source-технологий.

Новые курсы охватывают следующие направления: эксплуатация Hadoop-кластеров, потоковая обработка данных на базе Kafka и NiFi, аналитика запросов и масштабирование кластерных решений на платформе TData. Обучение сочетает теоретические модули с решением типовых задач в области Big Data, искусственного интеллекта и управления данными (Data Governance).

По окончании курсов обучающиеся получат удостоверение о повышении квалификации от Учебного центра IBS и сертификат вендора TData, подтверждающий профессиональный уровень полученных знаний и навыков.

Владимир Гернер, директор Учебного центра IBS: «Мы видим увеличение спроса на отечественные решения для работы с данными и понимаем, какого уровня специалистов в этой области не хватает рынку. Объединение опыта IBS и технологий TData поможет запустить востребованные образовательные программы, направленные на развитие высококвалифицированных, сертифицированных ИТ-специалистов. Благодаря тесному взаимодействию с вендором в программах максимально полно учтены все особенности платформы TData, что позволяет готовить профессионалов с глубокими практическими знаниями».

«Продукты для работы с большими данными, входящие в платформу TData, — это возможность для российского бизнеса не просто идти в ногу со временем, а задавать новые стандарты в управлении данными на пути к цифровой трансформации. И важной частью этого процесса является подготовка квалифицированных ИТ-специалистов, способных реализовывать современные решения и обеспечивать технологический суверенитет страны», — сказал Станислав Лазуков, генеральный директор TData.

В июне 2025 г. группа компаний IBS и TData заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры планируют разрабатывать совместные решения в области корпоративных хранилищ данных и автоматизации процессов, а также объединят сервисные возможности для сквозного сопровождения проектов и обеспечения поддержки внедренных решений.