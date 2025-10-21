Диалоговая платформа DialogOS, обрабатывающая 5,5 млн чатов ежемесячно, представляет обновление

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, расширила функционал платформы DialogOS: среди последних обновлений сервис для точной оценки ответов виртуальных ассистентов. Инструмент разметки отдельных реплик (шагов) и всего чата (сессии) позволит пользователю платформы точечно проанализировать диалог и сделать его более эффективным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

DialogOS – профессиональная диалоговая платформа, сочетающая в себе самые разные инструменты и технологии, необходимые для создания, мониторинга и поддержки диалоговых роботов различного уровня сложности. Также используется для построения архитектуры коммуникаций в роботизированных системах и цифровых аватарах.

«Наносемантика» продолжает работать над расширением функциональности своего флагманского продукта, диалоговой платформы DialogOS для построения коммуникативного ИИ. Теперь пользователи ИИ-системы могут оценить эффективность и уместность как конкретного ответа чат-бота в вопросно-ответной связке, так и диалоговую сессию полностью, проставив им специальные метки (положительная, нейтральная, отрицательная). Фильтры позволяют выбрать сессии по определенным параметрам и задать для них временной промежуток, а по завершении разметки система формирует отчет с метрикой качества общения чат-бота.

Сервис будет полезен бизнес-аналитикам, сценаристам диалогов и всем пользователям DialogOS, активно отслеживающим показатели распознавания и уровень удовлетворенности ответами чат-бота. На основе полученной статистики они смогут адекватно оценить, насколько хорошо ассистент настроен и справляется с поставленной задачей, а также «отловить» слабые места и сформировать список необходимых доработок.

Также в разработке находится еще один инструмент аналитика и сценариста ‒ «Карта диалогов» ‒ который поможет визуализировать набор диалогов в виде построенного графа. Он наглядно демонстрирует, в каких местах разговора происходит зацикливание и отток клиентов, и другие состояния, в которые они попадали в диалоге. При анализе графа можно понять, на какие узлы стоит обратить внимание и какие диалоги нужно просмотреть более детально.

«В основе функционала разметки лежит принцип качественного анализа: в выборку включаются случайные сессии за определенный период, формируя репрезентативный набор данных. Такой подход позволяет ставить и проверять гипотезы, делать выводы на основе статистики и прогнозировать дальнейшее поведение ассистента», ‒ сказал Григорий Шершуков, директор по продуктам компании «Наносемантика».

Разметка сессий будет доступна клиентам «Наносемантики» на платформе DialogOS в бета-версии уже в ноябре 2025 г.